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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

3/13/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 13 آذار (بترا)- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، إذ فرضت قيودا على دخول المصلين في شهر رمضان المبارك، وسمحت للرجال من سن 55 عاما وما فوق، والنساء من سن 50 وما فوق، والأولاد دون سن 10.
كما أحاطت قوات الاحتلال السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة لمنع دخول المصلين للأقصى، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان نشرت سلطات الاحتلال 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
--(بترا)
م ف/م ف/اح
13/03/2024 13:38:02

MENAFN13032024000117011021ID1107973805

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