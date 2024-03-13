43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأربعاء، 43.7 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 41.9 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات البيع من محلات الصاغة 50.9 و 39.1 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية حتى ظهر اليوم الأربعاء، 2159 دولارا للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

13/03/2024 13:35:25