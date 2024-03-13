اختبارات لاختيار لاعبي منتخب كرة القدم تحت سن 15

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم، بإجراء اختبارات اللاعبين، بإشراف المدرب خالد سعد، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، استعدادا للتصفيات الآسيوية العام المقبل 2025.
ويجري تقسيم التمارين للاعبين مواليد 2009، على مجموعات تضم 150 لاعبا من فرق المستقبل التابعة للاتحاد، في إقليمي الشمال والوسط.
ويشرف على تدريب المنتخب إلى جانب سعد، مساعد المدرب محمد الدميري، ومدرب الحراس محمد عيسى، حيث اختير الكادر بناء على أُسس ومعايير وضعت من قبل اللجنة المشكلة من الدائرة الفنية بالاتحاد.
وتشتمل الفترة المقبلة على تحضيرات ومباريات ودية دولية، حيث يتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية لمنتخب تحت سن 15، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
13/03/2024 13:28:12
MENAFN13032024000117011021ID1107973803
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