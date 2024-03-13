اختبارات لاختيار لاعبي منتخب كرة القدم تحت سن 15

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم، بإجراء اختبارات اللاعبين، بإشراف المدرب خالد سعد، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، استعدادا للتصفيات الآسيوية العام المقبل 2025.

ويجري تقسيم التمارين للاعبين مواليد 2009، على مجموعات تضم 150 لاعبا من فرق المستقبل التابعة للاتحاد، في إقليمي الشمال والوسط.

ويشرف على تدريب المنتخب إلى جانب سعد، مساعد المدرب محمد الدميري، ومدرب الحراس محمد عيسى، حيث اختير الكادر بناء على أُسس ومعايير وضعت من قبل اللجنة المشكلة من الدائرة الفنية بالاتحاد.

وتشتمل الفترة المقبلة على تحضيرات ومباريات ودية دولية، حيث يتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية لمنتخب تحت سن 15، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

13/03/2024 13:28:12