منتخب كرة القدم يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراتي باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق بأحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمواجهتي منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويستمر معسكر المنتخب حتى الثلاثاء المقبل، موعد السفر إلى باكستان لملاقاة منتخبها، قبل العودة إلى عمان استعدادا للمباراة الثانية يوم 26 الحالي.

ويجري المنتخب تدريبه اليوم على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بصفوف منقوصة لعدم التحاق جميع اللاعبين المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال صفوف المنتخب يوم 18 الحالي.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب السعودية 6 نقاط وطاجكستان 4 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

13/03/2024 13:23:36