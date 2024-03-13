منتخب كرة القدم يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراتي باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق بأحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمواجهتي منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويستمر معسكر المنتخب حتى الثلاثاء المقبل، موعد السفر إلى باكستان لملاقاة منتخبها، قبل العودة إلى عمان استعدادا للمباراة الثانية يوم 26 الحالي.
ويجري المنتخب تدريبه اليوم على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بصفوف منقوصة لعدم التحاق جميع اللاعبين المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال صفوف المنتخب يوم 18 الحالي.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب السعودية 6 نقاط وطاجكستان 4 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
13/03/2024 13:23:36
MENAFN13032024000117011021ID1107973802
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