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قانونية الأعيان تقر معدل أصول المحاكمات المدنية

3/13/2024 2:34:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 13 آذار (بترا)- أقرت اللجنة القانونية بمجلس الأعيان في اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة العين احمد طبيشات، مشروع قانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير العدل الدكتور احمد زيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، للحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف، ولتخفيف العبء عن محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها.
--(بترا)
م ش/م ف/اح
13/03/2024 13:20:49

MENAFN13032024000117011021ID1107973801

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