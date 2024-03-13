مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد والمركز الأردني للتصميم والتطوير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- وقعت مؤسسة ولي العهد أخيرا مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تهدف إلى العمل المشترك وتنظيم جلسات توعوية عن الأمن السيبراني وأفضل الممارسات المتعلقة به.

ونصت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، ومدير عام المركز العميد المهندس أيمن البطران، على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لفئات مختلفة من الشباب في مجال الأمن السيبراني، وتنظيم مسابقات أمن سيبراني تستهدف الشباب على مستوى المملكة.

وقالت منكو في تصريح صحفي "إن المؤسسة تحرص على توفير الفرص النوعيّة والمتخصصة للشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة، بصفتها مسارا للفرص"، مشيرة إلى أن المذكرة ستوفّر فرص تعزيز قدرات للشباب في قضايا الأمن السيبراني.

وأضافت "سنحرص وشركاء عملنا على توسيع مدارك ومواهب الشباب بهذا المجال وتطويرهم بشكل أكبر بما يوائم المهارات والمستجدات العالمية وسوق العمل".

من جهته، أكد البطران أهمية هذا التعاون وما ينتج عنه من بناء قدرات وإظهار كفاءات الشباب، مشددا على ضرورة الإيمان بقدراتهم وتبني أفكارهم تحقيقاً لرؤية جلالة الملك، بدعم الشباب والاهتمام بتنمية مهاراتهم.

وقال "يقدم المركز باعتباره حاضنة للابتكار والإبداع ومن خلال أكاديمية سايبر شيلد، العديد من البرامج المتخصصة لفئات الشباب لتطوير قدراتهم في مجال الأمن السيبراني وتأهلهم للانخراط بسوق العمل".

--(بترا)

م ف/اح

13/03/2024 13:11:18