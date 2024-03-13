مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد والمركز الأردني للتصميم والتطوير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- وقعت مؤسسة ولي العهد أخيرا مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تهدف إلى العمل المشترك وتنظيم جلسات توعوية عن الأمن السيبراني وأفضل الممارسات المتعلقة به.
ونصت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، ومدير عام المركز العميد المهندس أيمن البطران، على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لفئات مختلفة من الشباب في مجال الأمن السيبراني، وتنظيم مسابقات أمن سيبراني تستهدف الشباب على مستوى المملكة.
وقالت منكو في تصريح صحفي "إن المؤسسة تحرص على توفير الفرص النوعيّة والمتخصصة للشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة، بصفتها مسارا للفرص"، مشيرة إلى أن المذكرة ستوفّر فرص تعزيز قدرات للشباب في قضايا الأمن السيبراني.
وأضافت "سنحرص وشركاء عملنا على توسيع مدارك ومواهب الشباب بهذا المجال وتطويرهم بشكل أكبر بما يوائم المهارات والمستجدات العالمية وسوق العمل".
من جهته، أكد البطران أهمية هذا التعاون وما ينتج عنه من بناء قدرات وإظهار كفاءات الشباب، مشددا على ضرورة الإيمان بقدراتهم وتبني أفكارهم تحقيقاً لرؤية جلالة الملك، بدعم الشباب والاهتمام بتنمية مهاراتهم.
وقال "يقدم المركز باعتباره حاضنة للابتكار والإبداع ومن خلال أكاديمية سايبر شيلد، العديد من البرامج المتخصصة لفئات الشباب لتطوير قدراتهم في مجال الأمن السيبراني وتأهلهم للانخراط بسوق العمل".
--(بترا)
م ف/اح
13/03/2024 13:11:18
MENAFN13032024000117011021ID1107973800
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