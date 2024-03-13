شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 13 آذار (بترا)- تقدم لبنان بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف في اليومين الماضيين استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل"، وفق ما جاء في نص الشكوى.

واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء، "أن ما يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى من ورائها الحكومة الإسرائيلية للخروج من مأزقها الداخلي".

وطالب البيان، "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وضرورة أن يدين أعضاء مجلس الأمن بالإجماع الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".

--(بترا)

أ ش/أ م/اح

13/03/2024 12:57:34