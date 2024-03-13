إسرائيل.. ساعر طلاق حزبي وتوافق على استمرار الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا) يحيى مطالقة- أعلن الوزير بدون حقيبة جدعون ساعر، أنه قرر إنهاء الشراكة مع تحالف "المعسكر الرسمي"، الذي يترأسه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مضيفا إنه اتصل برئيس لجنة الكنيست من أجل إعادة تشكيل كتلة حزبه "أمل جديد" ككتلة مستقلة، على أن تجتمع لجنة الكنيست اليوم الأربعاء للمصادقة على الطلب.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، عقدت كتلة ساعر الحزبية مؤتمرا للناشطين في تل أبيب، كشف فيه عن قراره بإنهاء الشراكة مع بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ووفقا له، فإن "صوت حزبه غير مسموع في حكومة الحرب"، ولذلك طالب بالانضمام إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، حتى يكون جزءا من التأثير على السياسة في ظل الحرب على غزة.

ويستعد ساعر حاليا للانطلاق بمفرده، والعودة إلى اليمين التقليدي، وإعادة تأسيس حزبه "أمل جديد"، وضم قوى سياسية إضافية تؤدي إلى تشكيل بديل.

وبحسب مطلعين فإن ساعر لا ينوي مغادرة الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو طالما أن الحرب على غزة مستمرة، حتى لو غادر غانتس، كما نفى في الآونة الأخيرة أكثر من مرة عودته إلى حزب الليكود.

وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت العلاقات بين ساعر وغانتس باردة ومتوترة للغاية، ولا يتفقان في العديد من القضايا، حتى أن مصادر في "المعسكر الرسمي" قالت إن انعدام الثقة قد نشأ بين الاثنين.

--(بترا)

ي م/اص/اح

13/03/2024 12:39:16