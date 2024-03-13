إسرائيل.. ساعر طلاق حزبي وتوافق على استمرار الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا) يحيى مطالقة- أعلن الوزير بدون حقيبة جدعون ساعر، أنه قرر إنهاء الشراكة مع تحالف "المعسكر الرسمي"، الذي يترأسه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مضيفا إنه اتصل برئيس لجنة الكنيست من أجل إعادة تشكيل كتلة حزبه "أمل جديد" ككتلة مستقلة، على أن تجتمع لجنة الكنيست اليوم الأربعاء للمصادقة على الطلب.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، عقدت كتلة ساعر الحزبية مؤتمرا للناشطين في تل أبيب، كشف فيه عن قراره بإنهاء الشراكة مع بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
ووفقا له، فإن "صوت حزبه غير مسموع في حكومة الحرب"، ولذلك طالب بالانضمام إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، حتى يكون جزءا من التأثير على السياسة في ظل الحرب على غزة.
ويستعد ساعر حاليا للانطلاق بمفرده، والعودة إلى اليمين التقليدي، وإعادة تأسيس حزبه "أمل جديد"، وضم قوى سياسية إضافية تؤدي إلى تشكيل بديل.
وبحسب مطلعين فإن ساعر لا ينوي مغادرة الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو طالما أن الحرب على غزة مستمرة، حتى لو غادر غانتس، كما نفى في الآونة الأخيرة أكثر من مرة عودته إلى حزب الليكود.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت العلاقات بين ساعر وغانتس باردة ومتوترة للغاية، ولا يتفقان في العديد من القضايا، حتى أن مصادر في "المعسكر الرسمي" قالت إن انعدام الثقة قد نشأ بين الاثنين.
--(بترا)
ي م/اص/اح
13/03/2024 12:39:16
MENAFN13032024000117011021ID1107973791
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