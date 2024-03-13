لبنان: شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على مركبة

لبنان: شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على مركبة
التاريخ
3/13/2024 2:34:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 آذار( بترا)- استشهد شخصان وجرح ثالث قي غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية اليوم الأربعاء على سيارة عند مفرق بلدة قانا- الحوش جنوب لبنان.
وأفاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية" بترا" في بيروت بأن المسيّرة استهدفت سيارة ودراجة نارية.
وأضاف، ان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين على منطقتي اللبونة ومروج الحميض في علما الشعب، رافقهما قصف مدفعي بين علما الشعب والضهيرة.
--(بترا)
ف ج /اص/اح
13/03/2024 12:29:10
MENAFN13032024000117011021ID1107973790
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