لبنان: شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على مركبة

بيروت 13 آذار( بترا)- استشهد شخصان وجرح ثالث قي غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية اليوم الأربعاء على سيارة عند مفرق بلدة قانا- الحوش جنوب لبنان. وأفاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية" بترا" في بيروت بأن المسيّرة استهدفت سيارة ودراجة نارية. وأضاف، ان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين على منطقتي اللبونة ومروج الحميض في علما الشعب، رافقهما قصف مدفعي بين علما الشعب والضهيرة. --(بترا) ف ج /اص/اح 13/03/2024 12:29:10

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