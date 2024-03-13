2411 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 2411 طنا، منها 1862طن خضار، و 389 طن فواكه، و 160طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30-50 قرشا، البصل الناشف 25-35، الثوم 250-325 قرشا، البطاطا 30-40، البندورة 6-15، الجزر 30-40، الخيار 50-85، الزهرة 15-25، الليمون 30-40، والموز البلدي بين 50-75قرشا.

--(بترا)

رح/أ م/اح

13/03/2024 12:27:14