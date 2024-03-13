2411 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 2411 طنا، منها 1862طن خضار، و 389 طن فواكه، و 160طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30-50 قرشا، البصل الناشف 25-35، الثوم 250-325 قرشا، البطاطا 30-40، البندورة 6-15، الجزر 30-40، الخيار 50-85، الزهرة 15-25، الليمون 30-40، والموز البلدي بين 50-75قرشا.
--(بترا)
رح/أ م/اح
13/03/2024 12:27:14
MENAFN13032024000117011021ID1107973789
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