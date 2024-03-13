ارتفاع النفط عالميا مدفوع بطلب أميركي قوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات طلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، في ظل عدم تأثير التضخم الأميركي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة قريبًا.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 36 سنتا أو 0.44 بالمئة لتصل إلى 82.28 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر نيسان 38 سنتا أو 0.49 بالمئة ليصل إلى 77.94 دولار.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط في الجِلسة السابقة بعد أن رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط المحلي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/اح
13/03/2024 12:23:35
MENAFN13032024000117011021ID1107973788
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