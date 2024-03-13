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ارتفاع النفط عالميا مدفوع بطلب أميركي قوي

3/13/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات طلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، في ظل عدم تأثير التضخم الأميركي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة قريبًا.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 36 سنتا أو 0.44 بالمئة لتصل إلى 82.28 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر نيسان 38 سنتا أو 0.49 بالمئة ليصل إلى 77.94 دولار.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط في الجِلسة السابقة بعد أن رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط المحلي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/اح
13/03/2024 12:23:35

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