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محافظ الحرجة يدشن مخيم أجاويد

3/13/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ الحرجة سلمان بن سعيد آل كاسي المشرف العام على مبادرة أجاويد-2، فعاليات مخيم المبادرة بحضور مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة ومشايخ ونواب المحافظة وعدد من الإعلاميين.
وألقى آل كاسي كلمة قدم خلالها شرحًا عن المبادرة معبرًا عن شكره لأمير المنطقة ونائبه على تدشين المبادرة في نسختها الثانية. ثم ألقى شاعر الراية سعد بن عدال قصيدة بهذه المناسبة، فيما ألقى علي آل عبدالقادر كلمة توجيهية عن فضل المبادرات. وشاهد الجميع عرضًا وتعريفًا بالمبادرة لقائد المبادرة بالمحافظة أحمد ناصر آل سفران.
يذكر أن مبادرة أجاويد هي منافسة رمضانية في مسارات محددة، تشترك فيها مؤسسات المجتمع العام - الأهلي - الخاص والأفراد والمجموعات التطوعية، وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف هيئة تطوير منطقة عسير وضمن معايير وشروط محددة من أجل رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان لرفع مكامن الجود لدى الأجاويد، وتوظيف مكتسبات الأجاويد في خدمة المنطقة تحت شعار (عطاؤنا بإحسان.. وعينا بأصالة.. قوتنا بتواضع).

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