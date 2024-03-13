محافظ الحرجة يدشن مخيم أجاويد

(MENAFN
- Al Watan) دشن محافظ الحرجة سلمان بن سعيد آل كاسي المشرف العام على مبادرة أجاويد-2، فعاليات مخيم المبادرة بحضور مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة ومشايخ ونواب المحافظة وعدد من الإعلاميين.
وألقى آل كاسي كلمة قدم خلالها شرحًا عن المبادرة معبرًا عن شكره لأمير المنطقة ونائبه على تدشين المبادرة في نسختها الثانية. ثم ألقى شاعر الراية سعد بن عدال قصيدة بهذه المناسبة، فيما ألقى علي آل عبدالقادر كلمة توجيهية عن فضل المبادرات. وشاهد الجميع عرضًا وتعريفًا بالمبادرة لقائد المبادرة بالمحافظة أحمد ناصر آل سفران.
يذكر أن مبادرة أجاويد هي منافسة رمضانية في مسارات محددة، تشترك فيها مؤسسات المجتمع العام - الأهلي - الخاص والأفراد والمجموعات التطوعية، وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف هيئة تطوير منطقة عسير وضمن معايير وشروط محددة من أجل رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان لرفع مكامن الجود لدى الأجاويد، وتوظيف مكتسبات الأجاويد في خدمة المنطقة تحت شعار (عطاؤنا بإحسان.. وعينا بأصالة.. قوتنا بتواضع).
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