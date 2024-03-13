محافظ بيشة يدشن مبادرة ملاعب الأحياء

(MENAFN
- Al Watan) دشن محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد، مبادرة ((ملاعب الأحياء رياضة ووعي وثقافة)) بتنظيمٍ ومشاركةٍ فاعلةٍ من أهالي حي المطار، بهدف مشاركة البلدية المجتمع المحلي في عملية التنمية، وأن يكون أنموذجًا في العمل التطوعي والمجتمعي.
وشملت المبادرة جميع مسارات مبادرة ((أجاويد)) الثلاث ((العطاء، والوعي، والقوة))، ومنها: دورات خاصة بكرة القدم، ودورات تدريبية شملت الشباب والفتيات، بعنوان: خطواتك الأولى نحو ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والتخطيط المالي والميزانية، وذلك بحضور 400 مشارك.
وفي السياق ذاته، هيأت البلدية أكشاك الأسر المنتجة، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية في ظل مشاركة وحضور فرق الهلال الأحمر ودورهم التوعوي والصحي، فضلاً عن مشاركة الحرفيين والحرفيات والفنانين التشكيليين، إضافةً إلى تخصيص مجلس لاستقبال الضيوف من قبل أهالي حي المطار وتقديم الضيافة اليومية مع إقامة لقاءات يومية يتم فيها استضافة المفكرين والشعراء ورواد الأعمال، وتخصيص مركز إعلامي يترأسه النادي الإعلامي بمحافظة بيشة.
الجدير بالذكر، أن البلدية تستكمل مبادراتها في بقية الملاعب خلال الأيام القادمة؛ وذلك بالشراكة مع الأهالي؛ بهدف استغلال الملاعب لتكون مواقع لبرامج توعوية وثقافية وشراكة فاعلة بين البلدية والقطاع الثالث.
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