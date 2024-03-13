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محافظ بيشة يدشن مبادرة ملاعب الأحياء

3/13/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد، مبادرة ((ملاعب الأحياء رياضة ووعي وثقافة)) بتنظيمٍ ومشاركةٍ فاعلةٍ من أهالي حي المطار، بهدف مشاركة البلدية المجتمع المحلي في عملية التنمية، وأن يكون أنموذجًا في العمل التطوعي والمجتمعي.
وشملت المبادرة جميع مسارات مبادرة ((أجاويد)) الثلاث ((العطاء، والوعي، والقوة))، ومنها: دورات خاصة بكرة القدم، ودورات تدريبية شملت الشباب والفتيات، بعنوان: خطواتك الأولى نحو ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والتخطيط المالي والميزانية، وذلك بحضور 400 مشارك.
وفي السياق ذاته، هيأت البلدية أكشاك الأسر المنتجة، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية في ظل مشاركة وحضور فرق الهلال الأحمر ودورهم التوعوي والصحي، فضلاً عن مشاركة الحرفيين والحرفيات والفنانين التشكيليين، إضافةً إلى تخصيص مجلس لاستقبال الضيوف من قبل أهالي حي المطار وتقديم الضيافة اليومية مع إقامة لقاءات يومية يتم فيها استضافة المفكرين والشعراء ورواد الأعمال، وتخصيص مركز إعلامي يترأسه النادي الإعلامي بمحافظة بيشة.
الجدير بالذكر، أن البلدية تستكمل مبادراتها في بقية الملاعب خلال الأيام القادمة؛ وذلك بالشراكة مع الأهالي؛ بهدف استغلال الملاعب لتكون مواقع لبرامج توعوية وثقافية وشراكة فاعلة بين البلدية والقطاع الثالث.

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