نجمة التايكواندو أبو الرب تصل لمرحلة الجاهزية في الصين أملا بإنجاز جديد

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏

وصلت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما ابو الرب، إلى مرحلة الجاهزية الفنية والبدنية، بعد تدريبات مكثفة خاضتها في الصين، خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

أبو الرب: التأهل إلى منافسات التايكواندو في أولمبياد باريس ليس مستحيلا



وبدأت اللاعبة التي تلعب ضمن وزن 63 كغم، تدريباتها المكثفة في الصين اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، استعدادا ‏للتصفيات الآسيوية المؤهلة ‏‏لأولبياد باريس 2024، التي تنطلق منافساتها يومي الجمعة والسبت المقبلين في ‏مدينة تآيان الصينية‏، وتسحب قرعة اللاعبة أبو الرب يوم الجمعة ‏المقبل، وتخوض منافساتها في التصفيات الآسيوية يوم السبت المقبل، وسيكون بمقدورها التأهل للأولمبياد، في حال حققت ‏الميدالية الذهبية أو الفضية.



وسبق للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي وزيد مصطفى وجوليانا الصادق، أن تأهلوا للأولمبياد رسميا للمرة الأولى بتاريخ التايكواندو الأردنية، وذلك من خلال ‏التصنيف الدولي.‏



ويرافق اللاعبة راما أبو الرب، كل من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، اللاعب زيد الحلواني، المعالجة لانا جوردن.‏



ووفقا لبرنامج التصفيات تبدأ عملية تسجيل المشاركين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويعقد الاجتماع الفني للمدربين وللحكام ‏وللأطباء يوم الخميس المقبل، وتقام القرعة قبل يوم من انطلاق المنافسات.‏



وقال كيو سيوك لي رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكوانو على موقع الاتحاد الدولي: "أتقدم بخالص الشكر للجنة المنظمة للتصفيات ‏‏الآسيوية وكل اللاعبين المشاركين في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي تنطلق منافساتها في مدينة تايآن بالصين ‏‏بالفترة من 15 ‏إلى 16 آذار (مارس) الحالي، أقيمت الألعاب الأولمبية القديمة منذ حوالي 2000 عام في اليونان، وتم إحياء الألعاب ‏‏الأولمبية الحديثة في العام ‏‏1896، من قبل بيير دي كوبرتان في فرنسا، بهدف تعزيز العلاقات بين الشباب وتعزيز السلام، لقد تم ‏‏اعتماد رياضة التايكوندو، رسميا في أولمبياد سيدني 2000".‏



وأضاف: اليوم تطورت لتصبح أهم حدث عالمي للناس في جميع أنحاء العالم، جوهر المنافسة الرياضية يكمن في التعاون والنصر، والهدف ‏‏من ممارسة الرياضة هو تنشئة أفراد يستطيعون قيادة ‏المجتمع بالعقول السليمة والذكاء، أتمنى لجميع الرياضيين والمدربين وممثلي ‏‏المنطقة الآسيوية، المشاركين في التصفيات أن تنجح آمالهم وجهودهم الجماعية وأن ‏تؤتي ثمارها، لحجز مقاعدهم في الأولبمياد ‏المقبل".‏



وأشار المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ "الغد": ‏"نطمح في أن تكون التايكواندو الأردنية حاضرة في أولمبياد باريس ‏‏2024 بأكبر عدد من اللاعبين". تأهل في وقت سابق للأولمبياد كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، ونأمل أن تتأهل اللاعبة راما أبو الرب إلى الأولمبياد، لقد قمنا بإعداد اللاعبة بالشكل المطلوب منذ بداية العام الحالي، وشاركت ‏في معكسر الفجيرة الدولي، وحققت نتائج مميزة في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، كما وفر اتحاد التايكواندو السبل كافة، من ‏أجل إعداد اللاعبة، وتأهلها للأولمبياد المقبل".‏



وشدد: "التصفيات الآسوية المؤهلة للأولبيماد صعبة، للغاية ويشارك فيها أبطال أولمبيون يتطلعون أيضا للتأهل للأولمبياد، ‏وسيلعبون مع بعضهم البعض للمرة الأولى، نتمنى أن تكون القرعة لصالح اللاعبة أو الرب، وأن تحجز مقعدها في الأولمبياد".‏