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عموتة يستدعي بني ياسين لمواجهتي باكستان

3/13/2024 2:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، اللاعب أنس بني ياسين، ليكون ضمن خياراته لمواجهتي باكستان ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.
وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأربعاء، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 20 لاعبا، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي أصحاب الأرض عند الثانية عشرة ظهر الجمعة على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي.

وباتت قائمة المنتخب تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، يزن النعيمات، وأنس بني ياسين.

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