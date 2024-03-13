لتجنُّب القرحة.. 10 أصناف لا ينبغي تناولها على معدة فارغة في إفطار رمضان

ومن بين أبرز العوامل التي تساهم بشكل مباشر في مشاكل الهضم وآلام والتهابات المعدة هو تناول عناصر غذائية خاطئة على معدة فارغة وقت الإفطار.. في هذا التقرير نستعرض أبرزها:



1- مخاطر الموز على معدة فارغة

قد يلجأ بعض الصائمين إلى تناول الموز كوجبة سريعة وسهلة على الإفطار، استعداداً لتناول الغداء، ولكن قد يجهلون كيف يمكن لفاكهة مفيدة أن تصبح ضارة إذا ما تم تناولها على معدة فارغة.



فالموز غني بالمغنيسيوم، لذا فإن معالجته وهضمه على معدة فارغة تكون أسرع بكثير من المعتاد، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.



2- فواكه الحمضيات

كذلك قد يتم تناول عصائر الحمضيات الطازجة على طاولة الإفطار الرمضانية، ولكنها قد تكون خطيرة عند تناولها على معدة فارغة بعد ساعات الصيام الطويلة.



فالفواكه الحمضية مثل اليوسفي والبرتقال تحتوي على حمض يمكن أن يسبب حرقة المعدة والحساسية والتهاب المعدة وحتى القرحة. لذا، من الأفضل الاحتفاظ بقنبلة الفيتامين تلك لما بعد الإفطار.



3- منتجات الخميرة المخبوزة

من المغري دوماً إنهاء الصيام على الخبز الطازج أو المقبلات أو الكعك من الفرن. ولكن لسوء الحظ، فإن تناولها المتكرر على الإفطار في رمضان، على المعدة الفارغة، قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل آلام البطن والغازات في المعدة. والسبب في ذلك هو الخميرة التي تدخل في تركيب هذه المنتجات.



4- الحلويات والشوكولاتة

من غير الصحي أبداً أن تبدأ إفطارك بتناول الحلويات والشوكولاتة. فالبنكرياس في هذه الحالة سيكون غير قادر على تكرار كمية الأنسولين التي تحتاجها لتلك الكمية من السكر على معدة فارغة.



5- الطماطم والخيار

يدخل هذان المكونان عادة في صنع أطباق السلطة على موائد رمضان التقليدية، ولكن عند تناولها على معدة فارغة، قد تكون تلك فكرة سيئة للغاية؛ إذ تحتوي الطماطم على حمض التانيك، الذي قد يسبب تهيج المعدة عند ملامسته لعصارات المعدة.



كذلك بالنسبة للخيار، فبعد ساعات طويلة من الصوم، لا تفرز المعدة ما يكفي من عصير المعدة. وقد يؤدي تناوله إلى صعوبة معالجة الخيار وهضمه، الذي قد يؤدي للحرقان والألم في المعدة.



6- منتجات الألبان والزبادي

من المدهش رؤية منتجات الألبان في هذه القائمة! فالحليب مع التمر يُعد واحداً من أكثر المشروبات والوجبات الصحية الخفيفة التي يتم تناولها أول شيء على موائد الإفطار الرمضانية.



ولكن إذا أردنا أن نكون صادقين، فإن منتجات الألبان قد تشكل بعض الخطورة على معدة فارغة، ويرجع ذلك إلى تدمير البكتيريا المفيدة الموجودة في الحليب الحيواني من عصارة المعدة.



كذلك فإن تناول منتجات الحليب المتخمر مثل الزبادي على معدة فارغة يجعل بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي غير فعالة بسبب ارتفاع مستويات حمض المعدة. علاوة على ذلك، وبسبب ارتفاع مستويات الحموضة فيه، تنتج المعدة حمض الهيدروكلوريك، مما يؤدي إلى الحموضة.



7- البهارات الحرّيفة والفلفل الحار

في واحدة من الأصناف المعروفة خطورتها على المعدة الفارغة، تُعد التوابل القوية في وجبة الإفطار عاملاً مهيجاً للمعدة، فهي تحفز الإنتاج المفرط لعصير المعدة، الأمر الذي قد يسبب الألم واضطرابات الهضم المختلفة.



8- القهوة

بالنسبة لعشاق القهوة في رمضان، قد يكون موعد الإفطار عقب أذان المغرب هو اللحظة التي ينتظرونها لتناول مشروبهم المفضل والحصول على جرعة الكافيين المحببة بعد ساعات طويلة من الصيام.



ولكن ولسوء الحظ، فإن إكسير الحياة هذا إذا تم تناوله على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى الحموضة؛ لأنه يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، مما قد يسبب التهاب المعدة.



9- الوجبات المقلية

في معظم البيوت العربية، لا تخلو موائد إفطار رمضان من المقليات المحببة مثل السمبوسة والقطايف، ولكن تناول هذه الأصناف المقلية على معدة فارغة يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ طوال اليوم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الزيوت والدهون، والتي يمكن أن تكون ثقيلة على المعدة للهضم.



كذلك فإن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي إلى عسر الهضم، ويمكن أن يجعلك تشعر بالخمول.



10- المشروبات الغازية

بشكل عام، يُنصح بعدم تناول المشروبات الغازية على الإطلاق. إذا كنت لا تزال لا تستطيع الاستغناء عنها، على الأقل تجنب تناولها على معدة فارغة. ويرتبط الضرر بها بعدم الراحة في المعدة، وتهيج بطانة المعدة، وانخفاض الدورة الدموية، وزيادة نسبة السكر في الدم، وصعوبة الهضم، وصولاً إلى مخاطر القرحة. -عربي بوست

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