صلة رحم يستعرض الموقف الشرعي من تأجير الأرحام

ورصد المشهد ومدته 4 دقائق ونصف رأي الدين في موضوع تأجير الأرحام، وهو ما يناقشه المسلسل من خلال قصة اجتماعية لرجل يرفض أن يفشل في تكوين اسرة واستقرار له، ليؤكد الشيخ خالد أن تأجير الأرحام حرام شرعا وبه شبهه اختلاط أنساب، رافضا أن يكون هذا هو تفكير رجل علم وطبيب كشخصية حسام التي يؤديها إياد نصار، ومن خلال تلك الدقائق اظهر الفرق بين الشرع وهو ما أنزل في القرآن الكريم والفتاوي القابلة للتغير، وذكر العديد من الآيات القرآنية التي تثبت مدي حرمانيه هذا الامر.



وقدم خلال المشهد اياد نصار التساؤلات التي يمكن لاي انسان أن يتساءل عنها وكل الشكوك التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص يريد أن يكون أبا ولكن تظهر العديد من الأمور التي تعاند ذلك، ليوضح له الشيخ خالد كافة الردود على كل تساؤلاته منها معني الابتلاءات وأيضا الفرق بين القضاء والقدر، ودور الإنسان في الحياة وضرورة سعيه ولكنه في النهاية لابد وأن يرضي بقضاء الله، وبالرغم من تقديم خالد الجندي الحجج الكاملة لحسام“إياد نصار” إلا أنه لم يقتنع وبدأ يسير في طريق لتحقيق هذا الغرض وإيجاد رحم للإيجار.



مسلسل "صلة رحم" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ويسرا اللوزي، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.