آبل تسمح بتحميل التطبيقات من مواقع الإنترنت مباشرة في أوروبا



وتعتبر الخطوة الأخيرة والتي تعرف أيضا باسم“التحميل الجانبي” التزاما من جانب آبل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد الذي يستهدف إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة بتحسين مستويات المنافسة العادلة في السوق.



وقالت آب على صفحة الدعم الفني الخاصة بها“تنزيل التطبيقات من أي موقع إنترنت مباشرة يستلزم مسؤولية ومراقبة تجربة المستخدم بما في ذلك القدرة على إدارة التطبيقات وتقديم الدعم الفني ورد الأموال المستحقة له. آبل ستسمح للمطورين بتقديم هذه الخدمة بعد تحقيق معايير محددة والالتزام بالاشتراطات المقررة التي تحمي المستخدمين”.



يذكر أن آبل كانت تعارض السماح بما يسمى بالتحميل الجانبي المقرر بدء تفعيله خلال الربيع الحالي، بدعوى المخاطر الأمنية التي تهدد أجهزة المستخدمين حيث لن تتمكن الشركة من تقديم الدعم الفني أو رد الأموال للمستخدمين أو التصدي لأي انتهاك للخصوصية.



وقالت الشركة الأمريكية إنه لكي يتم السماح لأي مطور بتقديم خدمة التنزيل المباشر للمستخدمين، عليه الوفاء بمجموعة معايير منها أن يكون قد سبق تنزيل التطبيق مليون مرة على أجهزتها العاملة بنظام التشغيل آي.أو.إس في أول سنة له في الاتحاد الأوروبي.- (د ب أ)

