أسباب وأنواع السلس البولي عند الأطفال

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوضح نشرة المعهد أنواع السلسل البولي عند الأطفال، وأسبابه، ومتى يكون مشكلة، وإجراءات تشخيصه، وطرق علاجه، إضافة إلى نصائح مهمة لإدارة هذه الحالة.من الطبيعي ألا يتحكم الأطفال دون سن الثالثة بالمثانة بشكل كامل. مع تقدم الأطفال في السن، يصبحون أكثر قدرة على التحكم بمثاناتهم. عندما يحدث التبول اللاإرادي لطفل يبلغ من العمر ما يكفي للسيطرة على مثانته، فإنه يُعرف باسم سلس البول. يمكن أن يحدث سلس البول أثناء النهار أو في الليل. يمكن أن يكون سلس البول مُحبِطًا. لكن من المهم التحلي بالصبر، وتذكر أنه ليس خطأ طفلك حيث لا يتحكم الطفل في سلس البول. وهناك طرق عديدة لعلاج سلس البول ومساعدة طفلك.متى يكون سلس البول مشكلة؟قد يعاني العديد من الأطفال من سلس البول من وقت لآخر. قد يستغرق بعض الأطفال وقتًا أطول من غيرهم لتعلم التحكم في مثاناتهم. غالبًا ما تتحكم الفتيات في المثانة قبل الأولاد. وبسبب هذا، يتم تشخيص سلس البول عند الفتيات في وقت مبكر عن الأولاد. قد يتم تشخيص الفتيات في سن 5 سنوات. لا يتم تشخيص الأولاد حتى سن 6 على الأقل.أنواع سلس البول:يقسم الأطباء سلس البول إلى 4 أنواع. قد يكون لدى الطفل نوع واحد أو أكثر من هذه الأنواع:- سلس البول النهاري: وهو الذي يحدث خلال النهار.- سلس البول الليلي: حيث يحدث التبول أثناء الليل، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سلس البول.- سلس البول الأولي: يحدث هذا عندما لا يكون الطفل قد أتقن التدريب على استخدام المرحاض بشكل كامل.- سلس البول الثانوي: ويحدث هذا عندما يعاني الطفل من فترة جفاف، لكنه يعود بعد ذلك إلى فترات من التبول.كما يمكن تصنيف السلس البولي عند الاطفال إلى الأنواع التالية:قد يعاني الأطفال من نوع واحد أو أكثر من أنواع السلس المختلفة، والتي تشمل:- متلازمة الإلحاح (Urge Syndrome): وهم الأطفال الذين يشعرون بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد ويعانون من فرط نشاط المثانة.



- إفراغ مختل وظيفي (Dysfunctional voiding): حيث تنقبض العضلة العاصرة عندما تحاول المثانة التفريغ، لذلك يتم الاحتفاظ بالبول، مما يؤدي إلى خروج البول بشكل متكرر.



- المثانة الكسولة أو غير النشطة (Lazy or underactive bladder): عضلة المثانة ليست قوية كما ينبغي ، لذلك ينتهي الأمر بالأطفال إلى زيارة الحمام في كثير من الأحيان.

- المثانة العصبية (Neurogenic bladder): يرتبط أعراض المثانة بحالة عصبية مثل السنسنة المشقوقة أو إصابة الحبل الشوكي.





ما الذي يسبب سلس البول؟

سلس البول له العديد من الأسباب المحتملة. غالبًا ما يكون سبب سلس البول الليلي غير معروف. لكن قد تتضمن بعض الأسباب المحتملة واحدًا أو أكثر من هذه العوامل:



- القلق.

- اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

- جينات معينة.

- الإمساك الذي يضغط على المثانة.

- السكري.

- عدم وجود ما يكفي من الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) في الجسم أثناء النوم.

- انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA).

- فرط نشاط المثانة.

- تباطؤ النمو البدني.

- المثانة الصغيرة.

- مشاكل هيكلية في المسالك البولية.

- مشكلة في الشعور بأن المثانة ممتلئة أثناء النوم.

- عدوى المسالك البولية (UTI).

- نوم عميق جدا.



ومن أسباب سلس البول أثناء النهار:

- القلق.

- مادة الكافيين.

- الإمساك الذي يضغط على المثانة.

- عدم الذهاب إلى الحمام كثيرًا.

- عدم التبول الكافي عند الذهاب.

- فرط نشاط المثانة.

- المثانة الصغيرة.

- مشاكل هيكلية في المسالك البولية.

- عدوى المسالك البولية (UTI).



كيف يتم تشخيص سلس البول؟

سيسألك الطبيب عن التاريخ الطبي لطفلك. تأكد من إبلاغ مقدم الرعاية الصحية:

- إذا كان أفراد الأسرة الآخرون يعانون من سلس البول.

- كم مرة يتبول طفلك خلال النهار.

- كم يشرب طفلك في المساء.

- إذا كان طفلك يعاني من أعراض مثل الألم أو الحرقة عند التبول.

- إذا كان البول داكنًا أو عكرًا أو به دم.

- إذا كان طفلك يعاني من الإمساك.

- إذا تعرض طفلك لضغوط في حياته أو حياتها مؤخرًا.

قد يقوم الطبيب بإجراء فحص بدني لطفلك. قد يحتاج طفلك أيضًا إلى اختبارات، مثل اختبارات البول أو اختبارات الدم. يتم إجراء هذه الاختبارات للبحث عن مشكلة طبية، مثل العدوى أو مرض السكري.



كيف يتم علاج سلس البول؟

في كثير من الحالات، يزول سلس البول بمرور الوقت ولا يحتاج إلى العلاج. إذا كانت هناك حاجة للعلاج، يمكن للعديد من الطرق أن تساعد في ذلك. وتشمل هذه:

- التغييرات في تناول السوائل. قد يُطلب منك إعطاء طفلك سوائل أقل للشرب في أوقات معينة من اليوم، أو في المساء.



- إبعاد الكافيين عن نظام طفلك الغذائي: يتواجد الكافيين في الكولا والعديد من المشروبات الغازية. توجد أيضًا في الشاي الأسود ومشروبات القهوة والشوكولاتة.



- الاستيقاظ ليلا وفقا لجدول زمني: هذا يعني إيقاظ طفلك في الليل للتبول.

- تدريب المثانة: ويشمل ذلك التمارين والتبول وفقًا لجدول زمني.



- استخدام إنذار الرطوبة. يستخدم هذا المستشعر الذي يكتشف البلل ويطلق إنذارًا ثم يستيقظ طفلك لاستخدام الحمام.



- الأدوية: إذ يمكن للأدوية أن تزيد من مستويات الهرمون المضاد لإدرار البول أو تهدئة عضلات المثانة.



- تقديم المشورة: يمكن أن يساعد العمل مع مستشار طفلك في التعامل مع التغيرات الحياتية أو الضغوط الأخرى.



نصائح لإدارة سلس البول:

تذكر: لا يمكن لطفلك التحكم في المشكلة دون مساعدة. تأكد من عدم توبيخه أو إلقاء اللوم عليه. تأكد من أن طفلك لا يتعرض لمضايقات من الأصدقاء أو الأسرة.

- ضع في اعتبارك أن العديد من الأطفال يتغلبون على سلس البول.



- احمِ فراش طفلك بملاءة بلاستيكية.



- قم بتغيير الملابس، دعها تكون في متناول اليد أثناء الخروج والتنقل.

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