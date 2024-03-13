موجود في كل مطبخ.. تناوله يخفض وزنك 8 كغ في 3 أشهر

MENAFN - Alghad Newspaper)ووجد باحثون لبنانيون أن الأشخاص الذين تناولوا جرعة من خل التفاح يوميا فقدوا ما يصل إلى 8 كغ في 3 أشهر فقط، كما كان لديهم أيضا قياسات أفضل لنسبة السكر في الدم والكوليسترول.



وقال الطبيب روني أبو خليل، من جامعة الروح القدس في لبنان: "قد يكون لخل التفاح فوائد محتملة في تحسين معايير التمثيل الغذائي المتعلقة بالسمنة، قد تساهم النتائج في تقديم توصيات قائمة على الأدلة لاستخدام خل التفاح في إدارة السمنة".



ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم الآن من السمنة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وترتبط السمنة بمجموعة من الحالات القاتلة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأشكال مختلفة من السرطان.



وقال خبراء مستقلون إن مقدار الوزن الذي فقده الأشخاص الذين تناولوا خل التفاح كان "ملحوظا"، لكنهم حذروا من أنه ليس "حلا سحريا"، نقلا عن موقع سكاي نيوز.



فوائد خل التفاح الصحية عديدة ومتنوعة:



-مضاد حيوي طبيعي.



-يمنع عسر الهضم.



- يزيل الانسداد الأنفي.



-جيد لصحة الشعر والبشرة.



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تبييض الأسنان.