التوتر مرتبط بالطعام... مايجب تناوله وتجنبه

وعلى الرغم من أنه من المستحيل تجنب جميع الضغوط، فإن تقليل التوتر في حياتك ودعم قدرة جسمك على التعامل معه وتنظيمه يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً نحو تحسين صحتك العقلية والجسدية.



ومع أن الكثير من العوامل تؤثر في مستويات التوتر لديك، إلا أن اتّباع نظام غذائي مغذٍّ يعطي الأولوية للأطعمة المرتبطة بصحة عقلية أفضل قد يساعد على تحسين مزاجك وتقليل أعراض التوتر والقلق والاكتئاب.



أطعمة تساعد على تخفيف التوتر :



1. الأسماك الدهنية



تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والتراوت والسردين، على نسبة عالية من المركبات التي تخفف التوتر مثل دهون ((أوميغا 3)) و((إل-تريبتوفان)) و((إل-تيروزين)) وفيتامين ((د)). و((إل-تريبتوفان)) و((إل-تيروزين)) عبارة عن أحماض أمينية مركّزة في الأسماك الدهنية الضرورية لإنتاج الناقلات العصبية المنظِّمة للمزاج، الدوبامين والسيروتونين.



وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالتريبتوفان والأحماض الأمينية الأخرى مثل ((إل تيروزين)) قد يكون لها تأثير مفيد في الصحة العقلية وقد تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.



قد يكون لدهون ((أوميغا 3)) الموجودة في الأسماك الدهنية أيضاً خصائص تخفف التوتر. والأكثر من ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من ((أوميغا 3)) ترتبط بتحسن الحالة المزاجية وانخفاض مستويات القلق والاكتئاب.



2. الفول والعدس



رُبطت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البقوليات، مثل الفول والعدس، بعدد من الفوائد الصحية، بدءاً من تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى تحسين الحالة المزاجية، إذ تحتوي الفاصوليا والعدس على الكثير من العناصر الغذائية المشاركة في تنظيم المزاج والاستجابة للتوتر، بما في ذلك الأحماض الأمينية مثل ((إل تريبتوفان)) والمعادن مثل المغنيسيوم.



ووجدت دراسة أُجريت عام 2022 وشملت 8640 شخصاً، أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من البقوليات كانوا أقل عرضة بنسبة 26 في المائة لمستويات عالية من التوتر المتصور.



وقد يساعد تناول البقوليات على تقليل الالتهاب الناجم عن التوتر وتقليل التوتر الملحوظ.



3. التوت



التوت غنيّ بالمركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تشارك في الوظيفة الإدراكية وتنظيم المزاج والاستجابة للتوتر.



ارتبط تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات، بما في ذلك التوت، بانخفاض مستوى التوتر. ووجدت دراسة أُجريت عام 2022 أنه مقارنةً بأولئك الذين تناولوا أقل كمية من الفاكهة، كان المشاركون الذين تناولوا أعلى كمية من الفاكهة لديهم احتمالات أقل لقلة الفرح والقلق والتوتر بنسبة 16 في المائة، و25 في المائة، و27 في المائة، على التوالي.



كما رُبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالتوت بمستويات أعلى من التفاؤل، وانخفاض مستويات الضيق النفسي، والحماية من أعراض الاكتئاب.



4. ماتشا



الماتشا هو منتج من مسحوق الشاي الأخضر المليء بمركبات تعزز المزاج وتنظم التوتر. رُبط شرب الماتشا بفوائد صحية مثيرة للإعجاب، بما في ذلك تحسينات في الصحة المعرفية والمزاج.



ويحتوي الماتشا على نسبة عالية من ((إل ثيانين)) وهو حمض أميني له تأثيرات تخفيف التوتر ومضادة للقلق. ويساعد ((إل ثيانين)) على تقليل التوتر من خلال عدة آليات، مثل تقليل إطلاق الناقل العصبي الغلوتامات المثير، وزيادة إطلاق الناقل العصبي المثبط حمض واي-أمينوبوتيريك (GABA)، وتحفيز نشاط الدماغ المرتبط بالاسترخاء.



5. التفاح والإجاص والموز والحمضيات



في حين أن زيادة تناول الفواكه بشكل عام قد يساعد على تقليل التوتر، فقد وجدت دراسة أُجريت عام 2022 أن تناول فواكه معينة كان مرتبطاً بانخفاض مستويات التوتر.



وجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا أقل كمية من الطعام، كان المشاركون في الدراسة الذين تناولوا أعلى كمية من الموز والبرتقال وغيرها من ثمار الحمضيات والتفاح والكمثرى أقل عرضة بنسبة 24 في المائة و25 في المائة و31 في المائة لخطر الإصابة بارتفاع مستوى الإدراك، والإجهاد، على التوالي.



واقترح الباحثون أن الكمية العالية من المعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية الأخرى الموجودة في هذه الأطعمة تسهم خصائصها في تخفيف التوتر.



6. الخضراوات الورقية والصليبي



تحتوي الخضراوات الورقية والخضراوات الصليبية، مثل السلق والسبانخ والبروكلي، على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تقلل التوتر والمركبات النباتية مثل فيتامين سي والكاروتينات والمغنيسيوم.



ويلعب المغنيسيوم دوراً أساسياً في استجابة الجسم للتوتر، كما تشير نتائج الأبحاث أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يتّبعون أنظمة غذائية غنية بالخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل، لديهم مستويات أقل من التوتر الملحوظ مقارنةً بالأشخاص الذين لا يفعلون ذلك.



7. بذور القنب



بذور القنب هي مصدر ممتاز آخر للمغنيسيوم. تغطي ثلاث ملاعق كبيرة من بذور القنب 50 في المائة من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم وتوفر أيضاً العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تشارك في الاستجابة للتوتر، مثل الزنك.



قد يؤثر انخفاض مستويات الزنك في حالتك المزاجية ويرتبط بأعراض القلق. قد يساعد الزنك على تقليل القلق وتخفيف التوتر من خلال العمل على بعض الناقلات العصبية، مثل GABA والغلوتامات.



تغطي حصة 3 ملاعق كبيرة من بذور القنب 27 في المائة من القيمة اليومية للزنك.



8. منتجات الكاكاو



قد تساعد منتجات الكاكاو على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن تناول منتجات الكاكاو قد يؤدي إلى تحسينات قصيرة المدى في المزاج ويقلل من أعراض القلق والاكتئاب



قد تساعد منتجات الكاكاو على تحسين المزاج وتقليل التوتر عن طريق تحسين تدفق الدم في الدماغ والتفاعل مع الناقلات العصبية المشاركة في تنظيم المزاج.



9. الأفوكادو



الأفوكادو غني بالمغنيسيوم والألياف، وكلاهما قد يساعد على تقليل التوتر، إذ تساعد الألياف على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يؤدي بدوره إلى تقليل مستويات التوتر.



ووجدت دراسة أُجريت عام 2021 على 3362 شخصاً، أنه مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون أقل كمية من الألياف، فإن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من الألياف لديهم خطر أقل بنسبة 29 في المائة و33 في المائة للإصابة بالضيق النفسي والقلق الشديد، على التوالي.



10. مخلل الملفوف والأطعمة المخمرة الأخرى



تشتهر الأطعمة المخمرة، مثل مخلل الملفوف والكيمتشي والكفير، بتأثيراتها في تعزيز صحة الأمعاء، لكنّ هذه الأطعمة قد تؤثر أيضاً بشكل إيجابي في مزاجك ومستويات التوتر.



وترتبط الأمعاء والدماغ ارتباطاً وثيقاً، واختيار الأطعمة التي تدعم بكتيريا الأمعاء الصحية قد يساعد في تحسين صحتك العقلية.



الأطعمة التي تزيد من التوتر والقلق:



1. مادة الكافيين



الكافيين منشط للجهاز العصبي المركزي، واستهلاكه بكثرة قد يزيد من مشاعر التوتر والقلق.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكافيين إلى الإفراط في تحفيز مناطق الدماغ التي تعالج التهديدات ويجعل من الصعب على عقلك تنظيم القلق.



2. الكحول



يمكن أن يؤثر شرب الكحول سلباً في مسارات الدماغ المرتبطة بالتوتر وكذلك في الغدة الكظرية تحت المهاد، وهو نظام الاستجابة الرئيسي للضغط في الجسم.



3. المُحليات الصناعية



قد تؤثر المُحليات الصناعية مثل الأسبارتام سلباً في بكتيريا الأمعاء، مما قد يؤثر في الحالة المزاجية.

على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، فقد ربط بعض الأبحاث بين الاستهلاك العالي للمنتجات التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية، مثل صودا الدايت، واضطرابات المزاج وأعراض الاكتئاب.



4. السكر المضاف



رُبطت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف بمستويات أعلى من القلق، كما ربطت الدراسات الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر بمستويات أعلى من التوتر المتصور.



في حين أن أطعمة معينة ترتبط بارتفاع مستويات التوتر والقلق، فإن نظامك الغذائي ككل هو الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بدعم صحتك الجسدية والعقلية.



تشير الدراسات إلى أنه في حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المغذية الكاملة، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، ترتبط بانخفاض التوتر وانخفاض معدلات حالات الصحة العقلية مثل القلق، فإن الأنظمة الغذائية الغربية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة والكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف، أقل أهمية، وترتبط باستمرار بسوء الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك القلق وارتفاع التوتر المتصور.



في الخلاصة، في حين أنه من المستحيل التخلص من التوتر تماماً في حياتك، إلا أن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير في مستويات التوتر لديك وقدرتك على التعامل معه.



إن اتّباع نظام غذائي صحي وتحديد أولويات الأطعمة المرتبطة بانخفاض مستويات التوتر والقلق، مثل الأسماك والتوت والبقوليات والخضر الورقية، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحسين قدرتك على التكيف مع التوتر ودعم صحتك العقلية.