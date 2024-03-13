مثالية لوجبة سحور صحية ومُشبعة.. فوائد“البليلة”

وبتحضير وصفة "البليلة" بهذين المكونين، يمكن تقديم قائمة طويلة من الفوائد الصحية والغذائية عند تناولها كل ليلة في وجبة السحور، وتحقيق الشعور بالشبع والامتلاء لمدة طويلة؛ ما يجعلها وصفة مثالية لهذا الشهر لتعويض الإحساس العام بانخفاض الطاقة بسبب الصيام. فيما يلي نستعرض فوائد البليلة في رمضان وطريقة تحضيرها بشكل صحي:



فوائد البليلة في رمضان

تباينت الدراسات العلمية المتخصصة في تحديد فوائد البليلة بالحليب، أو القمح المسلوق والمنقوع في الحليب الساخن، باعتبارها واحدة من الأكلات الشعبية المعروفة في عدد من الدول العربية؛ مثل مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها، والشائع حولها الكثير من المزايا الصحية المزعومة.



ولكن يتضح أنه ببعض الشروط المتبعة عند تحضيرها وتناولها، يمكن تحقيق الكثير من الفوائد الصحية التي لا يمكن مضاهاتها بالوجبات الخفيفة الأخرى نظراً لغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.. ومن أبرز فوائد البليلة في رمضان:



1- مصدر غني بالمعادن لتعزيز الطاقة

توضح أخصائية التغذية العلاجية، مروة كمال، أن البليلة بإمكانها مد الجسم بالطاقة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تعد مصدراً رئيسياً للطاقة للجسم، الأمر الذي يجعلها وجبة مثالية لتعويض الإجهاد المصاحب لصيام شهر رمضان.



2- تعزيز صحة الأمعاء وتقوية المناعة

علاوة على ذلك، تساعد الألياف الموجودة في القمح على تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك وتحسين صحة وبيئة البكتيريا الجيدة المتواجدة في الجهاز الهضمي.



ومن فوائدها المحتملة أنها قد تساعد بالفعل على التقليل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مثل: القولون العصبي، وسرطان القولون.



ولأنها غنية بالفيتامينات والمعادن المتنوعة، تعمل البليلة على تعزيز المناعة، وحماية الجسم من الأمراض.



3- تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء

تعمل الألياف في وجبة البليلة المُعدة من القمح المنقوع والحليب على إبطاء عملية الهضم، الأمر الذي يعزز الشعور بالشبع، إضافة لغناها بكميات كبيرة من البروتينات التي تعمل على زيادة إنتاج بعض الهرمونات الكابحة للشهية.



تساعد الوجبة أيضاً في الحفاظ على الوزن لأنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع.



4- ضبط معدلات السكري وضغط الدم

تلعب الألياف دوراً أساسياً في الحفاظ على مستوى الضغط والسكر فى الدم. ولأنها وصفة تعتمد بشكل أساسي على القمح، فهي غنية بكميات كبيرة من البوتاسيوم؛ ما يساعد على ضبط مستوى الكولسترول في الدم.



5- وجبة غذائية متكاملة

يحتوي القمح على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات والسيلينيوم، بالإضافة للكالسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم وفيتامينات: أ، ب، هـ، ود.



كما يُعد الحليب الطبيعي واحداً من أهم مصادر البروتين والكالسيوم وعدد من الفيتامينات الأخرى، هذه القيمة الغذائية العالية تجعل وصفة البليلة واحدة من أكثر الوجبات المتكاملة التي يمكن تناولها في السحور.



6- تساعد على فقدان الوزن بشكل صحي

توضح أخصائية التغذية وفاء سعيد أن وجبة القمح والحليب من شأنها المساهمة في فقدان الوزن، فهي من الوصفات التي يمكن تناولها عند اتباع الحميات الغذائية، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، ولكن يجب الحرص على عدم إضافة السكر إليها، وتحليتها بعسل النحل.



تقوية الذاكرة وتعزيز صحة العظام

تساعد البليلة أيضاً على تحسين الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر الناتج عن التقدم في العمر؛ لذا ينصح عدد من الأطباء كبار السن بتناولها بانتظام. وتشير وفاء سعيد إلى أن القمح في تلك الوصفة هو من الحبوب الكاملة التي تعمل على تنشيط خلايا الجسم، ولاسيما خلايا المخ، لذلك ينصح الأطباء بتناولها لتقليل خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.



كما يوفر الحليب في تلك الوصفة نسبة عالية من الكالسيوم للجسم؛ ما يساعد على حماية العظام من الهشاشة، ويدعم صحة العظام.



طريقة تحضير البليلة بشكل صحي في رمضان

يتم نقع نصف كوب من القمح الكامل المقشور في الماء النقي لعدة ساعات قبل الطهي، وذلك لكي يتشرب القمح ما يكفي من الرطوبة لجعله طرياً عند المضغ.

يتم طهي القمح بعد تصفيته في ضعف كميته من الحليب الطبيعي، مع إضافة ملعقة شاي من الفانيليا لتعزيز النكهة.



يمكن إضافة ملعقة طعام من نشا القمح لإضفاء قوام "المهلبية" للبليلة. مع تعزيز الوصفة ببعض جوز الهند المبشور حسب الرغبة.



بعد طهي القمح ونضجه بالكامل في الحليب، يمكن تحلية الوصفة بالعسل الأبيض. -عربي بوست

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