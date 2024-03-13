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الصفدي: لا يمكن السماح لنتنياهو أن يستمر بتقويض أمن المنطقة

3/13/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنه لا يمكن السكوت عن موت الأطفال والقتل الجماعي للأبرياء في غزة ومنع "إسرائيل" لدخول المساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة.

وأضاف الصفدي أن وكالة الأونروا يجب أن تستمر في أداء مهامها، مؤكدا ضرورة الوقف الفوي لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتابع: لا يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستمر بتقويض أمن المنطقة.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن العلاقات الأردنية الإسبانية وثيقة ونرغب بتوسيع التعاون مع الأردن في مجالات جديدة.

وأضاف ألباريس أن الدبلوماسية الأردنية قوية ومؤثرة وقادرة على إيصال رسالة المنطقة للعالم.

وأكد أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة والسماح غير المشروط بدخول المساعدات واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

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