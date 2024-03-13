قرى الأطفال SOS تطلق حملة زكاتك بركة مالك



وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة تأتي هذا العام تحت شعار "زكاتك بركة مالك"، لتأكيد أهمية إخراج الزكاة خاصةً في شهر الرحمة والخير، شهر رمضان المبارك.



وبينت أن كلا من شركة المراعي وشركة لويال، تقدمان دعمهما لحملة الجمعية انطلاقا من إيمانهما برسالة الجمعية بدعم هذه الفئة من الأطفال.



وأشارت إلى أن الجمعية تتيح إمكانية التقدم بطلب دعم وكفالة الأطفال فاقدي السند الأسري من خلال الموقع الإلكتروني، أو نظام (إي-فواتيركم)، والمحافظ الإلكترونية، وغيرها من وسائل التبرع المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وصفحات التواصل الاجتماعي.



كما يُمكن الاتصال بأرقام الخير: 5658885 – 0799541600، بالإضافة إلى إمكانية تأدية أهل الخير زكاة أموالهم أو دعم الأطفال بشكل دائم، حيث تبلغ قيمة كفالة الطفل 15 ديناراً شهرياً، فيما تبلغ قيمة كفالة العائلة التي تتكون من (5-7) أطفال 50 ديناراً شهرياً، وكفالة الشركات والمؤسسات لمنزل عائلي في القرى (15000) دينار، والتي تغطي جزءاً من المصاريف الجارية لسنة واحدة.

