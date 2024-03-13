هزة أرضية تضرب طبريا ويشعر بها سكان شمال الأردن

هزة أرضية تضرب طبريا ويشعر بها سكان شمال الأردن
التاريخ
3/13/2024 2:28:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة
أرضية بقوة 3.9 ريختر في تمام الساعة 1:50 ظهرا ومركزها بحيرة طبريا وشعر بها بعض
المواطنين.
وأوضح المرصد في بيان، أن الزلزال محسوس في
مناطق شمال الأردن.
يشار إلى أن سكان شمال الأردن شعروا بالهزة
الأرضية.
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