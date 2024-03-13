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هزة أرضية تضرب طبريا ويشعر بها سكان شمال الأردن

3/13/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر في تمام الساعة 1:50 ظهرا ومركزها بحيرة طبريا وشعر بها بعض المواطنين.
وأوضح المرصد في بيان، أن الزلزال محسوس في مناطق شمال الأردن.

يشار إلى أن سكان شمال الأردن شعروا بالهزة الأرضية.

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