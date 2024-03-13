الأردن.. ضبط 1113 متسولا منذ بداية العام



وأضاف الضمور لقناة المملكة، ان معدل الضبط يؤشر إلى "انخفاض" معدل أعداد ضبط المتسولين، إذا ما قورنت بالعام الماضي والعام الذي سبقه، مشيرا إلى أن "هذا الرقم يقرأ بشكل إيجابي لأسباب عديدة، حيث جرى العمل خلال الفترة الماضية على عدد من الإجراءات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين، كان أبرزها إجراء تعديل على قانون العقوبات على المادة 389 وهي التي تعالج هذه الظاهرة".



وأشار الضمور إلى أن "هذه المادة غلظت العقوبة على المتسول وغلظت العقوبة على المكرر للمرة الثانية والثالثة، بحيث لاحظنا خلال منذ تطبيق هذه المادة انخفاضا في نسب التكرار في عملية التسول".



وضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولا من البالغين و4069 من الأحداث.

وتشهد نسبة أعداد المستولين المضبوطين انخفاضا، حيث تم ضبط 11333 متسولا في عام 2022 منهم 4110 أحداث و7223 بالغا، ويعود سبب انخفاض نسبة عدد المتسولين المضبوطين لأسباب عديدة وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية.



وأوضح الضمور أنه "في السنوات السابقة كانت نسبة التكرار عالية ووصلت إلى 70% تقريبا، واليوم نتحدث عن انخفاض النسبة نتيجة تفعيل المادة".



وأشار إلى أسباب أخرى لانخفاض الأعداد تتعلق في أن الوزارة زادت من عدد الحملات التي تلاحق هذه الظاهرة سواء في العاصمة عمان أو باقي المحافظات المختلفة، والخوف أصبح من تشديد العقوبة على هؤلاء المتسولين حد من هذه الظاهرة.



وأهم تلك الأسباب تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، والذي أسهم بالتقليل من أعداد المتسولين، والحد من الآثار السلبية لذلك، حيث إن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا فيها الناس، هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.



وتم رفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.



وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.