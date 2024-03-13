عدد الشهداء الأطفال في غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات



جاء ذلك في منشور بحسابه على منصة "إكس" الثلاثاء.



ووصف لازاريني الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة بـ"الصادمة".



وأوضح لازاريني أن عدد الأطفال الذين استشهداو في قطاع غزة التي تستهدفها الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا في حروب العالم خلال السنوات الأربع الماضية.



وأضاف لازاريني "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال".



وشارك لازاريني رسم بياني تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين استشدوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.



وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين استشدوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً.



ودعا لازاريني إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.



ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)