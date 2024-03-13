صحيفة: زوجة نتنياهو تبعث رسالة“مناشدة” إلى الشيخة موزا بشأن الأسرى الإسرائيليين

في رسالة إلى الشيخة موزا، كتبت سارة نتنياهو: "يذكرنا رمضان، وهو وقت الرحمة والكرم، بالقوة التي نمتلكها عندما نكون معاً، وندعم قيم السلام والإنسانية.

بهذه الروح من الوحدة والمبادئ الإنسانية المشتركة، أرجو أن أتحدث عن شأن في غاية الإلحاح والأهمية: محنة الإسرائيليين المختطفين الذين تحتجزهم حماس".



كما أضاف الخطاب: "إن آلام عائلاتهم، الذين ينتظرون عودتهم، يتردد صداها بعمق داخل قلوبنا، ويذكرنا بالقيمة النفيسة للحياة وأهمية التكاتف لحمايتها".



دعوة سارة نتنياهو لـ"تجاوز الحدود السياسية"

وفق الصحيفة نفسها، فقد ناشدت سارة نتنياهو الشيخة موزا بصورة شخصية، إذ قالت: "من امرأة إلى امرأة، من الضروري التحدث عن أن هناك 19 امرأة بين الأسرى يتحملن مصاعب لا يمكن تخيلها. إنها دعوة من أجل التحرك لتجاوز الحدود السياسية، ومخاطبة قيمنا وإنسانيتنا المشتركة".



وأكدت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أطلب منك، بروح رمضان، أن تؤثري بنفوذك الكبير للعمل نحو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. لا يمكننا أن نظل صامتين ونتراجع إلى الوراء عندما تكون كرامة النساء وأمنهم على المحك".



ويأتي خطاب نتنياهو وسط جهود متجددة في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، حيث تتوسط قطر بقوة للوصول إلى ذلك.



قطر تؤكد مواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق

في سياق مرتبط، أكدت قطر، الثلاثاء، مواصلة العمل والمفاوضات للتوصل لاتفاق بشأن الهدنة في قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، محمد الأنصاري، خلال إحاطة إعلامية أسبوعية، وفق ما أوردت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس".



الأنصاري قال: "كنا جميعاً ندفع باتجاه التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، لكن (عدم حدوث) ذلك لم يمنعنا من مواصلة العمل والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق".



كما شدد على أن الدوحة تبذل كل ما في وسعها لدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق. وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى هدنة تؤدي لوقف القتال قبل شهر رمضان، مؤكداً أن الجهود والاتصالات القطرية مستمرة مع جميع الأطراف.



وأضاف: "ولا يزال يحدونا الأمل بأن نصل لاتفاق يضمن بداية العمل نحو تهدئة قبل عيد الفطر المبارك، لكن الوضع معقد بشكل كبير جداً على الأرض".

ثم أشار إلى أن قطر تقوم بإيصال وجهات النظر دون ضغط على أحد، وتسعى لدفع الطرفين للتوصل لاتفاق.



وكانت هناك تقارير صحيفة عربية تتحدث عن محاولات مضنية بُذلت قبل ساعات من بدء شهر رمضان للتوصل لهدنة في غزة، غير أنها لم تسفر عن شيء.



عدوان إسرائيلي في رمضان

وحل شهر رمضان، الإثنين، وسط حرب إسرائيلية مدمرة تشنها تل أبيب على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وسط وساطة مصرية قطرية أمريكية لإقرار هدنة ثانية بالقطاع.



وسبق أن أقر الوسطاء ذاتهم هدنة أولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استمرت نحو أسبوع.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".



وبخصوص مبادرة إنشاء ممر بحري لإدخال المساعدات، أوضح الأنصاري أن الدوحة منذ اليوم الأول أعلنت دعمها لجميع الجهود التي تمكن من دخول المساعدات إلى غزة في ظل تزايد الاحتياج هناك.



وأضاف أن بلاده تدعم المقترح وستكون ضمن الداعمين لإدخال المساعدات عبر الممر البحري.



وشدد على أن هذا الشكل من إدخال المساعدات لا يجب أن يكون بديلاً عن الممرات البرية التي نطالب دائماً باستمرار فتحها وعملها وإدخال المساعدات عبرها.



والجمعة، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقترح رئيس قبرص الرومية في مؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة.



ووسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة، تواصل دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها إسرائيل. -عربي بوست

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