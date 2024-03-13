حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة
التاريخ
3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد
ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و272 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في
القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا.
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