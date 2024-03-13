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حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و272 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا.

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