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غانتس: هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود النظاميين في الجيش

3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مجلس الحرب بأكمله متحد للعمل في رفح وعلينا جميعا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية".
وأضاف غانتس: أقول لكل شرائح المجتمع بمن فيهم المتدينون إن الدولة بحاجة لكم جميعا.

وتابع: هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود النظاميين في الجيش.

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