غانتس: هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود النظاميين في الجيش
التاريخ
3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس في رسالة
إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مجلس الحرب بأكمله متحد
للعمل في رفح وعلينا جميعا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية".
وأضاف غانتس: أقول لكل شرائح المجتمع بمن فيهم
المتدينون إن الدولة بحاجة لكم جميعا.
وتابع: هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود
النظاميين في الجيش.
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