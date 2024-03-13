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حماس تدعو أهالي الضفة للنفير إلى الأقصى وكسر أغلال الاحتلال

3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للانطلاق إلى المسجد الأقصى، لكسر أغلال الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمساعيه.
وتزامنا مع الحرب في غزة، ومع حلول شهر رمضان، شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية في المسجد الأقصى ومحيطه، وما زال يمنع بشكل متكرر العديد من الشبان من الدخول إليه.

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