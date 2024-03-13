حماس تدعو أهالي الضفة للنفير إلى الأقصى وكسر أغلال الاحتلال

حماس تدعو أهالي الضفة للنفير إلى الأقصى وكسر أغلال الاحتلال
التاريخ
3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب
الفلسطيني في الضفة الغربية للانطلاق إلى المسجد الأقصى، لكسر أغلال الاحتلال
الإسرائيلي والتصدي لمساعيه.
وتزامنا مع الحرب في غزة، ومع حلول شهر رمضان،
شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية في المسجد الأقصى ومحيطه، وما زال يمنع
بشكل متكرر العديد من الشبان من الدخول إليه.
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