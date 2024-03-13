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الاحتلال يعتقل 7565 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7565.

وفي اليوم الـ159 للحرب على غزة وثالث أيام شهر رمضان المبارك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، موقعا شهداء وجرحى.

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