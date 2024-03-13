الاحتلال يعتقل 7565 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 7565 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين منذ 7
أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7565.
وفي اليوم الـ159 للحرب على غزة وثالث أيام شهر
رمضان المبارك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع،
موقعا شهداء وجرحى.
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