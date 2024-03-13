الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تنظم ندوة حول العضوية الكاملة

شارك فيها من الأردن م. فراس العجارمة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة فلسطين، د.نجيب القدومي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ومن الرياض، د. أحمد الشهري، المحلل السياسي، ومن فلسطين، د. رمزي عوده الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد.



وافتتح أ. د. محمد مصالحه، الأمين العام للحملة، الندوة بكلمة، قدّم خلالها عرضاً لأهداف الحملة المساندة لحقوق الأشقاء الفلسطينيين، والتكامل مع موقف الأردن القوي بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتابع الحملة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتقوم بمشاركتها، وقامت بتنظيم عشرات الندوات حول العديد من المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية. كما أكّد د. محمد على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية تلبّي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهي ضمانة للأمن الوطني الأردني والاستقرار في المنطقة.



وتحدث النائب فراس العجارمة، عضو مجلس النواب الأردني ورئيس لجنة فلسطين، حول جهود الأردن إزاء القضية الفلسطينية، وشرح الإجراءات المتبعة للانضمام لعضوية الأمم المتحدة والشروط الواجب توافرها في الدولة المتقدمة بالطلب، حيث عليها أن تقبل بمبادىء ميثاق المنظمة الأممية وأن يكون لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها، وشدّد على أنّ الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية هو شرط أساسي لتحقيق السلام، وأنّ إسرائيل ونتنياهو وحكومته اليمينية يقفان حجر عثرة في وجه إقامة الدولة الفلسطينية. كما تناول دور لجنة فلسطين ومجلس النواب والدولة الأردنية بجميع مؤسساتها في إغاثة الأهل في غزة، وتقديم الإسناد السياسي للقضية في كل المحافل الدولية.



أما د. نجيب القدومي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، فقد تحدث حول السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، وعن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، وعن حل الدولتين، حيث قال إنه مشروع أمريكي، وإنّ الولايات المتحدة تماطل في تطبيقه، ولكن هناك عوامل الآن ستجعل دول العالم تعيد النظر منها: الضغط الجماهيري والاحتجاجات البرلمانية، وأضاف أنّ أميركا تتفنّن في فرض العقوبات على الغير، وأننا نريد من يفرض العقوبات عليها ومقاطعتها، وقال بأنّه على الفلسطينيين التقاط اللحظة التاريخية الآن من تأييد جماهيري كبير للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه. وتساءل د. نجيب عن ماهية الدولة التي تريدها إسرائيل والتي لا حدود لها.



أمّا د. أحمد الشهري، المحلل السياسي من الرياض، فقد ذكر أنّ المشكلة بالاعتراف هي الانقسام، موضحاً أنّ الجامعة العربية ومعظم الدول الإسلامية ودول العالم يعترفون بالدولة الفلسطينية، وتتعامل مع الرئيس الفلسطيني، وقال إنّه من العوامل التي أدّت الى مشكلة الاعتراف هي أنّ حماس مقاومة خارج الدولة، ومؤدلجة من قوى خارجية، وهي لا تحظى بالإجماع الشعبي، الأمر الذي أجّل عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضح أنه من أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية يعترف بها العالم، لا بد للفلسطينيين أن يوحدّوا السلطة، ولا بد أن يتوحد الشعب في إفراز مقاومة واحدة، حتى يقال هذه المقاومة الشعبية الفلسطينية. وتطرق د. الشهري الى الحراك السياسي والتغير في المزاج الغربي بعد 7 أوكتوبر، حيث بدأ بايدن والإدارة الأمريكية وكذلك الأوروبيون بالاعتراف بالحق الفلسطيني، وبأنّ حل الدولتين هو الحل الوحيد والنهائي والضروري للشرق الأوسط. كما اكّد على الدور الريادي الذي قامت به المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبد العزيز، وعلى استمرار هذا النهج، قائلاً إنّ الموقف السعودي معروف، حكومة وشعباً، وإنّ موقف خادم الحرمين واضح، والكل يتحرك وفق ما يريده الفلسطينيون، كما نوّه إلى الموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية الذي ربط أقامة أيّ علاقة مع الكيان الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأشاد بالدعم العربي الواضح، خاصة الدعم الأردني، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة.

وتحدّث د. رمزي عوده حول الدولة الفلسطينية، وعن تغير المناخ الدولي والعربي لصالح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأكّد على وجوب الاتفاق على أنّ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والقادر على قيادته نحو الدولة، حيث أنّ شعارها هو تحقيق الوحدة الوطنية تحت إطارها بدون فكرة المحاصصة، وبدون فكرة إملاء الشروط. كما تحدث عن أنّ انتهاء حكم اليمين الإسرائيلي يمكن أن يشكل حافزاً لتحقيق الدولة الفلسطينية، وكذلك دور الدول العربية، بالذات السعودية التي يمكن أن تمارس دوراً إيجابياً في تحقيق الدولة الفلسطينية، وإنّ الفلسطينيين يثقون بالدور السعودي. وحدّد د. عوده خيارات الفلسطينيين المتعلقة بالدولة، باللجوء لمحكمة العدل الدولية، وتوسيع مساحات التوتر بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، والاعتراف الثنائي الذي سيحفز الإسرائيليين على التفاوض للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكّد على أهمية العمق العربي في تحقيق حلم الدولة، مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية، آملاً أنه في حالة قيام منظمة التحرير بإعلان الدولة المستقلة من جانب واحد، أن تقوم هذه الدول العربية والمناصرة بالوقوف مع الحق الفلسطيني.



وكان هناك مداخلات قيمة من قبل بعض الحضور، حيث عقّب د. فوزي السمهوري على ما قاله د. الشهري بأنّ العقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية ليس الانقسام، وإنما الانحياز الأمريكي لإسرائيل، التي انتفت عضويتها في الأمم المتحدة من ناحية قانونية، وقال إنّ هناك قوى إقليمية ساهمت بزرع الانقسام، وأكّد على أنّ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنّ علينا أن نعمل على تعزيز قوتها، وفي نهاية مداخلته أشاد د. فوزي بسياسة الأمير محمد بن سلمان الذي اتخذ سياسة متوازنة عملت على إرجاع العلاقة الجيدة بين الولايات المتحدة والسعودية، وطالب الدول العربية بالعمل على تشكيل جبهة عربية في ظل قرب تشكيل نظام عالمي جديد.



أمّا د. ثروت زيد الكيلاني، تحدث عن ضرورة وجود تحالفات دولية من الدول المناصرة ودول ضغط، لتكون ضاغطة على الفيتو الأمريكي، وأن يكون هناك موقف عربي للحد من الضغوطات والتدخلات التي تقوم بها بعض دول الإقليم غير العربية التي تؤجج الصراع في الداخل باسم الدين والدين السياسي والطائفية.



أما اللواء حابس الشروف، فقد قال إنّ ضرورة اعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفلسطين دولة كاملة العضوية، تكمن في تمكين فلسطين من رفع دعوى ضد اسرائيل كدولة تحت الاحتلال، والمطالبة بتطبيق البند السابع في مجلس الأمن، مؤكداً على أننا كفلسطينيين لا يمكن التحرك دون دعم من الأشقاء العرب الذين يدعمون جميعاً فكرة الدولة الفلسطينية، بالإضافة الى الدعم الأفريقي والآسيوي ودعم الدول الإسلامية.



أمّا د. عبد الرحيم جاموس، قال إنّ الموقف الأمريكي يقف اليوم عائقاً أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا يناقض مساندته لقرار التقسيم (181)، ولا يجوز أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية رهينة لدى الكيان الصهيوني، ولا لدى أيّ دولة، ولا لدى مجلس الأمن الذي يتناقض أيضاً مع القرار (181) المنشىء لدولتين، حيث نفذت الدولة الأولى، ويجب أن تنفذ الدولة الثانية، مؤكداّ أنّ هذه عورة في النظام الدولي، وعار على الولايات المتحدة وعلى مجلس الأمن إعاقة الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية التي أقرتها الجمعية العامة منذ عام 1947.



وآخر مداخلة كانت من د. جواد دار علي الذي أكّد على أنّ أولويتنا كفلسطينيين الآن هي وقف الحرب، وأنّ علينا إنهاء الانقسام وأنّ على الفلسطينيين السعي بكل جهد دبلوماسي وبدعم الأشقاء والأصدقاء للحصول على العضوية الكاملة.