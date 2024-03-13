Wednesday, 13 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح

3/13/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أكد خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته أن دخول مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.


وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -في بيان- أن نتنياهو أكد أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيعد إنجازا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أن إسرائيل مصممة على استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من دون المساس بالمساعدات في غزة.


ويصر نتنياهو على إجراء عملية برية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، رغم الرفض الدولي والمعارضة الأميركية، كما يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية.


MENAFN13032024000072011014ID1107973691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث