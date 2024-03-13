نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح



وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -في بيان- أن نتنياهو أكد أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيعد إنجازا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أن إسرائيل مصممة على استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من دون المساس بالمساعدات في غزة.



ويصر نتنياهو على إجراء عملية برية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، رغم الرفض الدولي والمعارضة الأميركية، كما يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية.

