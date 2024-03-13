منظمات دولية تدعو الدول لعدم الاختباء وراء المساعدات الجوية



وأكدت -في بيان- أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لا تلبي احتياجات القطاع، كما لا يمكنها إطعام وشفاء 2.3 مليون شخص يعيشون في حالة كارثية.



وأشارت إلى أن بعض الدول التي نفذت إنزالا جويا للمساعدات تقوم أيضا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، مؤكدة أن على تلك الدول وقف ذلك وفرض وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات دون قيود.



ودعت المنظمات الدولية دول العالم إلى إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار والمساعدات البرية لمواجهة خطر الوفاة بالأمراض وسوء التغذية في قطاع غزة.