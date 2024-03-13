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الكنيست الإسرائيلي يقر تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب على غزة

3/13/2024 2:28:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقته النهائية الأربعاء، على تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب على غزة، التي دخلت شهرها السادس.


تضيف الميزانية المعدلة إنفاقا بعشرات المليارات على الدفاع والتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

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