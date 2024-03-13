الكنيست الإسرائيلي يقر تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب على غزة

الكنيست الإسرائيلي يقر تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب على غزة
التاريخ
3/13/2024 2:28:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقته النهائية الأربعاء، على تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب على غزة، التي دخلت شهرها السادس.
تضيف الميزانية المعدلة إنفاقا بعشرات المليارات على الدفاع والتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول من العام الماضي.
MENAFN13032024000072011014ID1107973689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.