الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية



وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهما لإبعادهما، لكنهما لم يصابا بأذى.



ولم تتضح حتى الآن تفاصيل أخرى عن محاولة التسلل، ولم يُعرف ما إذا كانت عملية من المقاومة الفلسطينية.