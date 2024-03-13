الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية

الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية
التاريخ
3/13/2024 2:28:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش تمكن من إبعاد غواصين اثنين حاولا التسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة، بعد مخاوف من وصولهما إلى منطقة زيكيم.
وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهما لإبعادهما، لكنهما لم يصابا بأذى.
ولم تتضح حتى الآن تفاصيل أخرى عن محاولة التسلل، ولم يُعرف ما إذا كانت عملية من المقاومة الفلسطينية.
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