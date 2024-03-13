النواب الأميركي يقر بأغلبية مشروع قانون حظر تيك توك

النواب الأميركي يقر بأغلبية مشروع قانون حظر تيك توك
التاريخ
3/13/2024 2:28:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون اليوم الأربعاء يجبر ((تيك توك)) على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وقد صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
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