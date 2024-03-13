Wednesday, 13 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جرحى بقصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

3/13/2024 2:28:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة”أونروا”، اليوم الأربعاء، إن أكبر مستودعات المساعدات التابعة لها في قطاع غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى إصابة العشرات.

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، ذكرت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما،“يمكننا أن نؤكد أن مستودعا ومركز توزيع تابعا للأونروا في رفح (جنوب غزة) تعرض للقصف ما أدى إلى إصابة العشرات.

MENAFN13032024000072011014ID1107973686

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث