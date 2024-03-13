جرحى بقصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

جرحى بقصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح
التاريخ
3/13/2024 2:28:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة”أونروا”، اليوم الأربعاء، إن أكبر مستودعات المساعدات التابعة لها في قطاع غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى إصابة العشرات.
وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، ذكرت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما،“يمكننا أن نؤكد أن مستودعا ومركز توزيع تابعا للأونروا في رفح (جنوب غزة) تعرض للقصف ما أدى إلى إصابة العشرات.
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