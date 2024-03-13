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سلطة العقبة تبدأ الموسم الرابع من حفظ النعمة

3/13/2024 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفيذ الموسم الرابع لمشروع (حفظ النعمة) بمشاركة عدد من الجهات الأهلية والرسمية ومبادرة "اترك أثر" في المدينة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد ممثل سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور جبريل الخطيب أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتشاركي بين القطاع العام والخاص والعمل التطوعي لخدمة المجتمع، إضافة إلى إعادة تدوير فائض الطعام الصحي الطازج.

بدورها، قالت ممثل شركة "أروباسير" حنين الجارحي إن هذا المشروع للموسم الرابع جاء استكمالاً لسلسلة تنفيذ المواسم الماضية خلال شهر رمضان المبارك وبهدف تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الهدر والمحافظة على النعمة، وذلك من خلال إعادة تعبئة وتوزيع الطعام الفائض (غير الملموس) على المحتاجين.

وأشارت الجارحي إلى دور مديرية الصحة من خلال مندوبهم للتأكد من سلامة إجراءات تجهيز الوجبات إلى جانب دور مديرية المجتمع المحلي بالتنسيق مع ضباط الأحياء السكنية لإيصال الوجبات للمحتاجين للوصول إلى هدف المشروع المتمثل بتحقيق التكافل الاجتماعي وخفض العبء البيئي ووقف الفائض للمتبقيات الغذائية.

وساهم عدد من الفنادق في المشروع لتعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية والبيئية فيما يخص بيئة العقبة والحفاظ على ميزتها كمدينة تسعى للأفضل من باب التعاون كي تصفرّ دولاب النفايات من خلال التعاون لخفض العبء البيئي ووقف الفائض للمتبقيات الغذائية.

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