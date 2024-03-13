إتلاف 315 كيلوغراما من الكبدة المنتهية في الزرقاء



وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 315 كيلوغراما من الكبدة منتهية الصلاحية، و120 كيلوغراما من العجين غير المطابق للمواصفات الصحية، و62 كيلوغراما من المخللات المخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.



وأكد الجبور أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن، وأن الجولات الميدانية على الأسواق مستمرة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

(بترا)