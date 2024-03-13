إطلاق خدمة النقل الوظيفي بين الجهات الحكومية عبر منصة مسار - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، بين الجهات الحكومية وذلك من خلال منصة مسار.

وبينت الوزارة أن الخدمة تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرةٍ بترقية، ونقلًا بالإعلان، ونقلًا بالإعلان بترقية.

كما قالت الوزارة أن خدمة النقل الوظيفي تسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية؛ بحيث تتيح لمختص الموارد البشرية في تلك الجهات إدارة عمليات النقل، أيضا تتيح للموظفين الاطلاع على إعلانات النقل والتقديم عليها.

وتهدف هذه الخدمة إلى المساهمة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي، وتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية، وحوكمة عملية النقل بالكامل بجميع أنواعها، وتمكين موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية من سد الاحتياجات من داخل القطاع الحكومي.