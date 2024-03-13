إطلاق خدمة النقل الوظيفي بين الجهات الحكومية عبر منصة مسار - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، بين الجهات الحكومية وذلك من خلال منصة مسار.
وبينت الوزارة أن الخدمة تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرةٍ بترقية، ونقلًا بالإعلان، ونقلًا بالإعلان بترقية.
كما قالت الوزارة أن خدمة النقل الوظيفي تسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية؛ بحيث تتيح لمختص الموارد البشرية في تلك الجهات إدارة عمليات النقل، أيضا تتيح للموظفين الاطلاع على إعلانات النقل والتقديم عليها.
وتهدف هذه الخدمة إلى المساهمة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي، وتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية، وحوكمة عملية النقل بالكامل بجميع أنواعها، وتمكين موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية من سد الاحتياجات من داخل القطاع الحكومي.
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