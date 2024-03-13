شركة Crayon تحصل على اعتماد برنامج كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Crayon الرائدة عالميًا في مجال الابتكار وخدمات تكنولوجيا المعلومات عن حصولها على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من Amazon Web Services (AWS) ، والذي يجعل شركة Crayon شريكًا لشركة AWS من شأنه مساعدة العملاء وAWS Partner Network (APN) في تعزيز تقدم الخدمات والأدوات والبنية التحتية المحورية لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إن حصول شركة Crayon على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من AWS يميزها كشريك لشركة AWS، إذ أظهرت كفاءة تقنية وساهمت في نجاح العملاء بإمضائها آخر 10 أعوام في تقديم مشروعات الذكاء الاصطناعي التطبيقية عبر العديد من الصناعات. إضافةً إلى ذلك، تتمتع شركة Crayon بخبرة كبيرة انعكست في مشروعاتها الناجحة التي تواجه التحديات التي تعترض سبيل العملاء باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تسهم هذه الحلول في تفعيل تقنيات التحول الرقمي بغية تعزيز تجربة العملاء وتقديم محتوى مخصص وجذاب وتنسيق آليات العمل وتقديم نتائج عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS.
صرحت Melissa Mulholland، المدير التنفيذي في Crayon، قائلة: "سرعان ما أصبح الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي مؤشرًا رئيسيًا لنجاح أي شركة، إلى جانب أنه يغير طريقة معالجة البيانات وفهمها". "لهذا السبب، يحدونا بالغ الفخر إزاء الحصول على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من AWS عند الإطلاق كشريك خدمات AWS Premier Tier. ونتطلع إلى التعاون مع عملائنا لمساعدتهم في إطلاق عنان قدراتهم الحقيقية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي."
يهدف AWS Competency Program إلى مساعدة العملاء في التواصل مع شركاء AWS واسعي المعرفة الذين يتمتعون بخبرة تقنية كبيرة في استخدام تقنيات وأفضل ممارسات AWS لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، فشركاء AWS يعملون على تيسير التكامل والتفعيل السلس للحلول المدعومة من AWS لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل العملاء، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات العالمية.
أحد الأمثلة على هذا هو تعاون Crayon مع شركة Savills العقارية العالمية، الذي على إثره طورت Crayon نظام دعم القرار الذكي (IDSS) لتمكين القادة في Savills من الاطلاع باستمرار على أحدث الاتجاهات والفرص في عالم العقارات، إذ إن IDSS هو عبارة عن أداة بحث ذكية مخصصة بالكامل مدعومة من Amazon Kendra وAmazon Comprehend وAmazon Translate وغيرها من خدمات AWS وظيفتها إبراز فرص الأعمال الجديدة ومساعدة Savills في تصدر المشهد في عالم الصناعة.
تمد شركة Crayon سبل التعاون مع AWS لمساعدة الشركات في رفع إمكانيات أعمالها وتحفيز الابتكار وزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى.
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