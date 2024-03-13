شركة Crayon تحصل على اعتماد برنامج كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Crayon الرائدة عالميًا في مجال الابتكار وخدمات تكنولوجيا المعلومات عن حصولها على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من Amazon Web Services (AWS) ، والذي يجعل شركة Crayon شريكًا لشركة AWS من شأنه مساعدة العملاء وAWS Partner Network (APN) في تعزيز تقدم الخدمات والأدوات والبنية التحتية المحورية لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

إن حصول شركة Crayon على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من AWS يميزها كشريك لشركة AWS، إذ أظهرت كفاءة تقنية وساهمت في نجاح العملاء بإمضائها آخر 10 أعوام في تقديم مشروعات الذكاء الاصطناعي التطبيقية عبر العديد من الصناعات. إضافةً إلى ذلك، تتمتع شركة Crayon بخبرة كبيرة انعكست في مشروعاتها الناجحة التي تواجه التحديات التي تعترض سبيل العملاء باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تسهم هذه الحلول في تفعيل تقنيات التحول الرقمي بغية تعزيز تجربة العملاء وتقديم محتوى مخصص وجذاب وتنسيق آليات العمل وتقديم نتائج عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS.

صرحت Melissa Mulholland، المدير التنفيذي في Crayon، قائلة: "سرعان ما أصبح الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي مؤشرًا رئيسيًا لنجاح أي شركة، إلى جانب أنه يغير طريقة معالجة البيانات وفهمها". "لهذا السبب، يحدونا بالغ الفخر إزاء الحصول على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من AWS عند الإطلاق كشريك خدمات AWS Premier Tier. ونتطلع إلى التعاون مع عملائنا لمساعدتهم في إطلاق عنان قدراتهم الحقيقية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي."

يهدف AWS Competency Program إلى مساعدة العملاء في التواصل مع شركاء AWS واسعي المعرفة الذين يتمتعون بخبرة تقنية كبيرة في استخدام تقنيات وأفضل ممارسات AWS لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، فشركاء AWS يعملون على تيسير التكامل والتفعيل السلس للحلول المدعومة من AWS لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل العملاء، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات العالمية.

أحد الأمثلة على هذا هو تعاون Crayon مع شركة Savills العقارية العالمية، الذي على إثره طورت Crayon نظام دعم القرار الذكي (IDSS) لتمكين القادة في Savills من الاطلاع باستمرار على أحدث الاتجاهات والفرص في عالم العقارات، إذ إن IDSS هو عبارة عن أداة بحث ذكية مخصصة بالكامل مدعومة من Amazon Kendra وAmazon Comprehend وAmazon Translate وغيرها من خدمات AWS وظيفتها إبراز فرص الأعمال الجديدة ومساعدة Savills في تصدر المشهد في عالم الصناعة.

تمد شركة Crayon سبل التعاون مع AWS لمساعدة الشركات في رفع إمكانيات أعمالها وتحفيز الابتكار وزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى.

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