الاتحاد من أجل البيتكوين: أكثر من 20 منظمة عملات رقمية تنضم إلى المبادرة العالمية للرمز التعبيري للبيتكوين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اجتمعت أكثر من 20 مؤسسة رائدة في مجال العملات الرقمية، منها BTC Inc وBitget وBrink وChainasis وHacken وNansen وUnstoppable Domains معًا من أجل "البيتكوين تستحق رمزًا تعبيريًا" ، الحركة التي بدأتها Nexo. تهدف المبادرة، من خلال توحيد مجتمع العملات الرقمية العالمي، إلى إضافة رمز بيتكوين التعبيري إلى أي لوحة مفاتيح رقمية والتأكيد على الهوية الثلاثية للعملات الرقمية، وعناصرها: المال والتكنولوجيا والثقافة، في مجتمع اليوم.

تبدأ هذه المبادرة المجتمعية بعريضة ، وهي موجودة على Change ، يليها اقتراح رسمي إلى Unicode Consortium خلال فترة التقديم لعام 2024. يُظهر الجهد الجديد واسع النطاق لرمز البيتكوين التعبيري، والذي تم رفضه في عام 2020، مدى أهمية البلوكتشين في حياتنا اليومية.

الاحتفاء بالمجتمع والثقافة والقيم الجماعية

92% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يستخدمون الرموز التعبيرية في اتصالاتهم الرقمية، وفقًا لـ Unicode . نشأت الرموز التعبيرية في اليابان في التسعينيات من القرن الماضي، وتحولت من الصور التوضيحية المتخصصة إلى عناصر أساسية للمحادثات عبر الإنترنت، متجاوزة اللغة والحدود لتعكس قيمنا وابتكاراتنا وثقافتنا المعاصرة. وبصورة مماثلة، فإن البيتكوين ، إلى جانب كونه مجرد أصل، فهو يعرض التقدم التكنولوجي الذي حققته تقنية البلوكتشين، والذي يجسد مبادئ اللامركزية والشفافية والأمن. إن إدراجه كرمز تعبيري لن يرمز فقط إلى دوره الذي لا غنى عنه في المشهد الرقمي والمالي الحالي، بل يضمن أيضًا الاعتراف بالبيتكوين كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في كل أنحاء العالم.

أصوات الحركة

لقد اكتسبت مبادرة الرمز التعبيري للبيتكوين تفاعلاً قويًا وكبيرًا بالفعل. ومن خلالها، يتضح الاتحاد داخل مجتمع العملات الرقمية والهدف المشترك المتمثل في تعزيز وجود البيتكوين في مشهدنا الثقافي.

قال Kosta Kantchev، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nexo: "تعكس رحلة البيتكوين مزيجًا رائعًا من الابتكار والمجتمع. ولقد حان الوقت للاعتراف بأهميته عالميًا، بدءًا من الرمز الذي نفهمه جميعًا - وهو الرمز التعبيري. فانضم إلينا في صنع التاريخ."

وقال David Bailey، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc: "إن عملة البيتكوين هي أموال عالمية للعالم، وتحتاج إلى رمز تعبيري عالمي يستخدمه كل شخص، صغيرًا أو كبيرًا."

وقال Mike Schmidt، المدير التنفيذي لشركة Brink: "لقد كان دعم تطوير البيتكوين دائمًا يتعلق بتغيير العالم من خلال الكود. والرموز التعبيرية الرسمية هي إشارة إلى التأثير التكنولوجي للبيتكوين فب العالم."

وقال Gracy Chen، المدير العام لشركة Bitget: "تدرك Bitget أهمية وجود رمز البيتكوين التعبيري كرمز عالمي للأصول الرقمية في اتصالاتنا اليومية. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز اعتماد العملات الرقمية وإمكانية الوصول إليها. وندعم هذا المسعى بكل إخلاص ونعتقد أنه سيساهم بشكل أكبر في القبول السائد للصناعة بأكملها. وبالتعاون مع شركائنا ومجتمع العملات الرقمية الأوسع، نحن ملتزمون بالدعوة إلى إدراج رموز البيتكوين التعبيرية على لوحات المفاتيح في جميع أنحاء العالم."

وقال Alex Svanevik، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Nansen: "نحن نؤيد تمامًا التماس Nexo لأن هذه المبادرة لإنشاء الرمز التعبيري للبيتكوين تتوافق تمامًا مع التزام Nansen بتعزيز بيئة عملات رقمية أكثر شمولاً وتعبيرًا."

قال Ian Andrews، المدير التنفيذي للتسويق في Chainasis: "على مدار عقد من الزمن، كرست Chainalogy جهودها لتعزيز الثقة في البلوكتشين مع المساعدة في تطوير النظام البيئي web3 ومساعدة كيانات القطاع العام في مواكبة تطورات العملات الرقمية. وباعتبارنا رواد في تحليل البلوكتشين، قمنا بحماية البيتكوين ودعمه منذ بدايته. وعلى ذلك، فإننا نشيد بدعوة Nexo للاعتراف بالرمز الثقافي - رمز البيتكوين التعبيري، فهو شهادة على العصر الذي نعيش فيه."

وقال Ki Young Ju، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant: "تعريف الرموز التعبيرية هو صورة رقمية صغيرة أو رمز يستخدم للتعبير عن فكرة ما. وقد أصبح البيتكوين الآن فكرة معروفة في كل البلدان. إن CryptoQuant تدعم بشكل كامل مبادرة Nexo لتسهيل التبني العالمي الشامل للبيتكوين."

وقال Sam Lekhak، رئيس قسم التسويق والاتصالات في Liquity:"تعكس الرموز التعبيرية للبيتكوين جوهر اللامركزية، وتمثل حركة جماعية نحو مستقبل مالي أكثر انفتاحًا وشمولاً للجميع. ونحن نضم صوتنا إلى عريضة إنشاء رمز تعبيري للبيتكوين، التي تقدمها Nexo."

وقالت Sandy Carter، المديرة التنفيذية للعمليات في Unstoppable Domains: "يسعدنا أن نقف جنبًا إلى جنب مع قادة الصناعة في دعم رموز البيتكوين التعبيرية، وهي خطوة تهدف إلى إعطاء هوية للصناعة بينما تعمل أيضًا كجسر بين الابتكار التقني والتعبير الثقافي."

انضم للحركة

الكل مدعوون ليكونوا جزءًا من هذه المبادرة المجتمعية التاريخية. فبالتوقيع على عريضة Change والدعوة إلى إنشاء رمز تعبيري للبيتكوين، يمكن للجميع المساهمة في الاحتفال بتراث البيتكوين ومستقبله. لمزيد من المعلومات والانضمام إلى الحملة، قم بزيارة bitcoinemoji .

معلومات حول المبادرة

هذه المبادرة عبارة عن جهد تعاوني من قبل أكثر من 20 منظمة رائدة في مجال العملات الرقمية، اتحدت بهدف مشترك لتعزيز الفهم والتبني والتقدم التكنولوجي للعملات الرقمية. المنظمات المشاركة: Nexo، وBrink، وBitget، وChainalysis، وPolygon، وBrave، وBTC Inc، وHacken، وCryptoQuant، وNansen، وUnstoppable Domains، وLiquity، وMara، وBusha، وZulu، وCadenza، وBware Labs، وMeta4 Capital، وSift، وMarketAcross، وBitcompare، وBithomp، وMilkroad، وCrypto Oasis.

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