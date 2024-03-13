الاتحاد من أجل البيتكوين: أكثر من 20 منظمة عملات رقمية تنضم إلى المبادرة العالمية للرمز التعبيري للبيتكوين

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اجتمعت أكثر من 20 مؤسسة رائدة في مجال العملات الرقمية، منها BTC Inc وBitget وBrink وChainasis وHacken وNansen وUnstoppable Domains معًا من أجل "البيتكوين تستحق رمزًا تعبيريًا" ، الحركة التي بدأتها Nexo. تهدف المبادرة، من خلال توحيد مجتمع العملات الرقمية العالمي، إلى إضافة رمز بيتكوين التعبيري إلى أي لوحة مفاتيح رقمية والتأكيد على الهوية الثلاثية للعملات الرقمية، وعناصرها: المال والتكنولوجيا والثقافة، في مجتمع اليوم.
تبدأ هذه المبادرة المجتمعية بعريضة ، وهي موجودة على Change ، يليها اقتراح رسمي إلى Unicode Consortium خلال فترة التقديم لعام 2024. يُظهر الجهد الجديد واسع النطاق لرمز البيتكوين التعبيري، والذي تم رفضه في عام 2020، مدى أهمية البلوكتشين في حياتنا اليومية.
الاحتفاء بالمجتمع والثقافة والقيم الجماعية
92% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يستخدمون الرموز التعبيرية في اتصالاتهم الرقمية، وفقًا لـ Unicode . نشأت الرموز التعبيرية في اليابان في التسعينيات من القرن الماضي، وتحولت من الصور التوضيحية المتخصصة إلى عناصر أساسية للمحادثات عبر الإنترنت، متجاوزة اللغة والحدود لتعكس قيمنا وابتكاراتنا وثقافتنا المعاصرة. وبصورة مماثلة، فإن البيتكوين ، إلى جانب كونه مجرد أصل، فهو يعرض التقدم التكنولوجي الذي حققته تقنية البلوكتشين، والذي يجسد مبادئ اللامركزية والشفافية والأمن. إن إدراجه كرمز تعبيري لن يرمز فقط إلى دوره الذي لا غنى عنه في المشهد الرقمي والمالي الحالي، بل يضمن أيضًا الاعتراف بالبيتكوين كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في كل أنحاء العالم.
أصوات الحركة
لقد اكتسبت مبادرة الرمز التعبيري للبيتكوين تفاعلاً قويًا وكبيرًا بالفعل. ومن خلالها، يتضح الاتحاد داخل مجتمع العملات الرقمية والهدف المشترك المتمثل في تعزيز وجود البيتكوين في مشهدنا الثقافي.
قال Kosta Kantchev، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nexo: "تعكس رحلة البيتكوين مزيجًا رائعًا من الابتكار والمجتمع. ولقد حان الوقت للاعتراف بأهميته عالميًا، بدءًا من الرمز الذي نفهمه جميعًا - وهو الرمز التعبيري. فانضم إلينا في صنع التاريخ."
وقال David Bailey، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc: "إن عملة البيتكوين هي أموال عالمية للعالم، وتحتاج إلى رمز تعبيري عالمي يستخدمه كل شخص، صغيرًا أو كبيرًا."
وقال Mike Schmidt، المدير التنفيذي لشركة Brink: "لقد كان دعم تطوير البيتكوين دائمًا يتعلق بتغيير العالم من خلال الكود. والرموز التعبيرية الرسمية هي إشارة إلى التأثير التكنولوجي للبيتكوين فب العالم."
وقال Gracy Chen، المدير العام لشركة Bitget: "تدرك Bitget أهمية وجود رمز البيتكوين التعبيري كرمز عالمي للأصول الرقمية في اتصالاتنا اليومية. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز اعتماد العملات الرقمية وإمكانية الوصول إليها. وندعم هذا المسعى بكل إخلاص ونعتقد أنه سيساهم بشكل أكبر في القبول السائد للصناعة بأكملها. وبالتعاون مع شركائنا ومجتمع العملات الرقمية الأوسع، نحن ملتزمون بالدعوة إلى إدراج رموز البيتكوين التعبيرية على لوحات المفاتيح في جميع أنحاء العالم."
وقال Alex Svanevik، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Nansen: "نحن نؤيد تمامًا التماس Nexo لأن هذه المبادرة لإنشاء الرمز التعبيري للبيتكوين تتوافق تمامًا مع التزام Nansen بتعزيز بيئة عملات رقمية أكثر شمولاً وتعبيرًا."
قال Ian Andrews، المدير التنفيذي للتسويق في Chainasis: "على مدار عقد من الزمن، كرست Chainalogy جهودها لتعزيز الثقة في البلوكتشين مع المساعدة في تطوير النظام البيئي web3 ومساعدة كيانات القطاع العام في مواكبة تطورات العملات الرقمية. وباعتبارنا رواد في تحليل البلوكتشين، قمنا بحماية البيتكوين ودعمه منذ بدايته. وعلى ذلك، فإننا نشيد بدعوة Nexo للاعتراف بالرمز الثقافي - رمز البيتكوين التعبيري، فهو شهادة على العصر الذي نعيش فيه."
وقال Ki Young Ju، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant: "تعريف الرموز التعبيرية هو صورة رقمية صغيرة أو رمز يستخدم للتعبير عن فكرة ما. وقد أصبح البيتكوين الآن فكرة معروفة في كل البلدان. إن CryptoQuant تدعم بشكل كامل مبادرة Nexo لتسهيل التبني العالمي الشامل للبيتكوين."
وقال Sam Lekhak، رئيس قسم التسويق والاتصالات في Liquity:"تعكس الرموز التعبيرية للبيتكوين جوهر اللامركزية، وتمثل حركة جماعية نحو مستقبل مالي أكثر انفتاحًا وشمولاً للجميع. ونحن نضم صوتنا إلى عريضة إنشاء رمز تعبيري للبيتكوين، التي تقدمها Nexo."
وقالت Sandy Carter، المديرة التنفيذية للعمليات في Unstoppable Domains: "يسعدنا أن نقف جنبًا إلى جنب مع قادة الصناعة في دعم رموز البيتكوين التعبيرية، وهي خطوة تهدف إلى إعطاء هوية للصناعة بينما تعمل أيضًا كجسر بين الابتكار التقني والتعبير الثقافي."
انضم للحركة
الكل مدعوون ليكونوا جزءًا من هذه المبادرة المجتمعية التاريخية. فبالتوقيع على عريضة Change والدعوة إلى إنشاء رمز تعبيري للبيتكوين، يمكن للجميع المساهمة في الاحتفال بتراث البيتكوين ومستقبله. لمزيد من المعلومات والانضمام إلى الحملة، قم بزيارة bitcoinemoji .
معلومات حول المبادرة
هذه المبادرة عبارة عن جهد تعاوني من قبل أكثر من 20 منظمة رائدة في مجال العملات الرقمية، اتحدت بهدف مشترك لتعزيز الفهم والتبني والتقدم التكنولوجي للعملات الرقمية. المنظمات المشاركة: Nexo، وBrink، وBitget، وChainalysis، وPolygon، وBrave، وBTC Inc، وHacken، وCryptoQuant، وNansen، وUnstoppable Domains، وLiquity، وMara، وBusha، وZulu، وCadenza، وBware Labs، وMeta4 Capital، وSift، وMarketAcross، وBitcompare، وBithomp، وMilkroad، وCrypto Oasis.
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