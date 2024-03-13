يمتد على مساحة 3000 قدم مربع سكن 111 تفتتح مركزاً عصرياً لخدمات الصحة والتجميل في نخيل مول نخلة جميرا

MENAFN - AETOSWire) أعلنت عيادة "سكن 111 للصحة والتجميل"، سلسة مراكز الصحة والجمال والعافية الراقية الحائزة على جوائز، عن إطلاق أحدث عياداتها في نخيل مول نخلة جميرا بدبي. وتقع عيادة "سكن 111" الجديدة في الطابق الأرضي السفلي من المول وتمتد على مساحة تزيد على 3000 قدم مربع، ومن المقرر أن تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية الراقية لعملائها الكرام تحت سقف واحد.

وقام الدكتور "شاهرام نبيلي"، الرئيس التنفيذي ومالك عيادات "سكن 111"، بتدشين المركز بحضور عدد من الشخصيات المرموقة، بما في ذلك السيدة "أليشا موبين"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" في دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتورة "شانيلا لايجو" الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، والسيدة "سوبريت كور"، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "سكن 111"، و"لبنى حمداني"، المدير العام للعيادة. وإضافة لذلك، حضر الفعالية أيضاً ممثلون عن شركاء "سكن 111" المرموقين، مثل "برج العرب"، و"ويرهاوس جيم"، و"سيفن جيم"، و"فندق كونراد"، وغيرهم الكثير.

وتوفر العيادة للمرضى أحدث التقنيات العصرية للعناية بالصحة والعافية والجمال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقنية شد البشرة "مورفيوس 8" والليزر عريض النطاق "بي بي إل هيرو"، وغيرها الكثير. وإضافة إلى خدمات التجميل والعافية الحائزة على جوائز، أعلنت "سكن 111" أيضاً عن طرح خدمات زراعة الشعر، لتتيح بذلك باقة متكاملة من الخدمات العلاجية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل على حده. كما تحتضن العيادة مجموعة من المرافق بما في ذلك غرف للعلاج بالفيتامينات الوريدية، وغرف للاستشارات، إلى جانب مناطق مخصصة لعلاجات إنقاص الوزن ومكافحة الشيخوخة والعلاجات الليزرية والعلاج الضوئي للوجه.

وقال الدكتور "شاهرام نبيلي": "يدل هذا الافتتاح على لحظة محورية في مسار نمونا. حيث تتمتع العيادة الجديدة بموقع متميز يؤهلها لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات العصرية المتطورة، بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي في دبي. ويؤكد هذا التوسع على التزامنا الراسخ بالارتقاء بمعايير خدمات التجميل والصحة والعافية عبر مختلف أنحاء المنطقة".

وقالت السيدة "أليشا موبين"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه العيادة الجديدة في نخيل مول. يؤكد هذا التوسع على التزامنا بتوفير حلول استثنائية للصحة والجمال والرعاية الطبية للمجتمع. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا التعاونية للارتقاء برفاهية الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقالت الدكتورة "شانيلا لايجو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "تسلط هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على التزامنا ببناء مجتمعات تنعم بصحة أفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل خدمات الرعاية الصحية المتطورة والبيئة المتقدمة تقنياً، والتي يمكن الوصول إليها الآن بسهولة من خلال عيادة "سكن 111" الجديدة لدينا في نخيل مول".

وبدورها، قالت السيدة "سوبريت كور": "تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامنا الدائم بتوفير أعلى مستويات التميز في خدمات التجميل ضمن منشأتنا العصرية الجديدة الكائنة في قلب منطقة نخلة جميرا. إذ تتمثل رؤيتنا في تأسيس وجهة رائدة لتقديم حلول متكاملة في مجالات العافية والصحة والتجميل، بحيث يتمكن العملاء من الوصول إلى طيف واسع من الخدمات تحت سقف واحد. وفي ظل تركيزنا على الرعاية النوعية والعناية الشخصية، فإننا نكرّس جهودنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا والحفاظ على أعلى معايير الخدمة".

وتقدم العيادة علاجات متطورة لنمو الشعر، بما في ذلك خدمات زراعة الشعر باستخدام تقنية "اقتطاف وحدات البصيلات" FUE الأكثر حداثة. كذلك توفر العيادة علاجات لإنماء الشعر مثل علاج تنشيط خلايا الشعر بالاكسوموم Exosomes Hair ومستخلصات الخلايا الجذعية LC Hair. وتمكن العيادة المرضى من اختيار خطط علاجية مخصصة للشعر، بما يسهم في علاج مجموعة متنوعة من المخاوف المتعلقة بتساقط الشعر من خلال غرسات الشعر عالية الكثافة وتحقيق النتائج ذات المظهر الطبيعي باستخدام العديد من الإجراءات الفعالة والطفيفة التوغل.

وتقدم العيادة أيضاً حلولاً خاصة لإنقاص الوزن من خلال تقنيات Cutera Trusculpt و Wonder Axon و Venus Bliss Technologies، بالإضافة إلى عروض متخصصة أخرى في مجالات صحية متعددة بما في ذلك الطب الباطني والأمراض الجلدية والمكياج شبه الدائم وغير ذلك الكثير.

تأسست في العام 2009، تعد "سكن 111"، التابعة لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية منذ العام 2022، من العيادات الرائدة المتخصصة في خدمات الصحة والعافية والتجميل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم العيادة فريق عمل من الناطقين بعدة لغات مما يضمن التواصل الفعال ومراعاة الحساسيات الثقافية وبناء الثقة ضمن بيئة مريحة ومرحبة بالمرضى من مختلف الجنسيات.

وتفخر العلامة التجارية أيضاً بإبرامها شراكات مع العديد من العلامات التجارية المتخصصة في قطاعات الضيافة واللياقة البدنية، بما في ذلك مؤسسات رائدة. وتسهم هذه الشراكات في إثراء عروض العيادة، عبر تزويد العملاء بحلول صحية شاملة مُصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

وتتخصص عيادة "سكن 111"، المزوّد الرائد للعلاج بالفيتامينات الوريدية، في توفير خدمات ذات طابع شخصي في مجالات التجميل ومكافحة الشيخوخة والأمراض الجلدية التجميلية، حيث تضع راحة العميل في المقام الأول عبر تقديم اجراءات علاجية غير تدخلية فائقة التميز لتحقيق أعلى درجات الرضا للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم أيضاً حلولاً مبتكرة في الطب الوقائي، بما يتيح التشخيص المبكر للحالات المزمنة المحتملة الناتجة عن أسباب وراثية لمرضاها، وذلك تجسيداً لالتزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمخصصة.

نبذة عن "سكن 111":

"سكن 111 هيلث كول" فخورة بأنها أُختيرت كواحدة من أفضل 6 عيادات تجميلية في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل "جوائز برو بيوتي" للأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، والمزوّد رقم 1 لحقن الفيتامينات الوريدية (للأعوام 2022 و2023). تعد عيادتنا "التي تأسست في عام 2009" هي الرائدة في توفير حقن الفيتامينات الوريدية "الديتوكس" داخل فروعنا، إلى جانب العديد من علاجات العافية على امتداد دبي. نحن نتخصص في الخدمات التجميلية والطبية المصممة حسب الطلب في مجالات العافية والأمراض الجلدية وحلول إنقاص الوزن والأسنان والطب العام لجعلك تشعر وتبدو بأفضل حالاتك من الداخل والخارج.

يعمل فريقنا المكوّن من الأطباء المتخصصين والممرضين والأطباء العامين من أصحاب المهارة والكفاءة العالية في مجالات العافية والأمراض الجلدية على توفير خدمات راقية ومتميزة ضمن أجواء مفعمة بالراحة، وبأسعار في متناول الجميع. وتتسم خدماتنا العلاجية بأنها مصممة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة من خلال اجراءات غير تدخلية باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات العصرية. كما نوفر خدمات طبية شاملة في مجالات التجميل ومكافحة الشيخوخة، تشتمل على إجراءات التشخيص والعلاج للرجال والسيدات، بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستوى من الخدمة والرعاية في جميع الأوقات.

عن "ميدكير":

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة التابعة لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية. وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز، بما في ذلك مستشفى ميدكير متعدد التخصصات في دبي والشارقة ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، بالإضافة إلى 20 مركزٍ طبيٍ في جميع أنحاء الإمارات.

وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة. وبدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، تتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية. إن جميع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة، والتي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية، كما حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات.

إن ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة في بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم على الإرشادات للمرضى بدعمٍ من الممرضات وخبراء التغذية والتأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سنعتني بك جيداً".

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