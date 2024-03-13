يمتد على مساحة 3000 قدم مربع سكن 111 تفتتح مركزاً عصرياً لخدمات الصحة والتجميل في نخيل مول نخلة جميرا

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت عيادة "سكن 111 للصحة والتجميل"، سلسة مراكز الصحة والجمال والعافية الراقية الحائزة على جوائز، عن إطلاق أحدث عياداتها في نخيل مول نخلة جميرا بدبي. وتقع عيادة "سكن 111" الجديدة في الطابق الأرضي السفلي من المول وتمتد على مساحة تزيد على 3000 قدم مربع، ومن المقرر أن تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية الراقية لعملائها الكرام تحت سقف واحد.
وقام الدكتور "شاهرام نبيلي"، الرئيس التنفيذي ومالك عيادات "سكن 111"، بتدشين المركز بحضور عدد من الشخصيات المرموقة، بما في ذلك السيدة "أليشا موبين"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" في دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتورة "شانيلا لايجو" الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، والسيدة "سوبريت كور"، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "سكن 111"، و"لبنى حمداني"، المدير العام للعيادة. وإضافة لذلك، حضر الفعالية أيضاً ممثلون عن شركاء "سكن 111" المرموقين، مثل "برج العرب"، و"ويرهاوس جيم"، و"سيفن جيم"، و"فندق كونراد"، وغيرهم الكثير.
وتوفر العيادة للمرضى أحدث التقنيات العصرية للعناية بالصحة والعافية والجمال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقنية شد البشرة "مورفيوس 8" والليزر عريض النطاق "بي بي إل هيرو"، وغيرها الكثير. وإضافة إلى خدمات التجميل والعافية الحائزة على جوائز، أعلنت "سكن 111" أيضاً عن طرح خدمات زراعة الشعر، لتتيح بذلك باقة متكاملة من الخدمات العلاجية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل على حده. كما تحتضن العيادة مجموعة من المرافق بما في ذلك غرف للعلاج بالفيتامينات الوريدية، وغرف للاستشارات، إلى جانب مناطق مخصصة لعلاجات إنقاص الوزن ومكافحة الشيخوخة والعلاجات الليزرية والعلاج الضوئي للوجه.
وقال الدكتور "شاهرام نبيلي": "يدل هذا الافتتاح على لحظة محورية في مسار نمونا. حيث تتمتع العيادة الجديدة بموقع متميز يؤهلها لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات العصرية المتطورة، بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي في دبي. ويؤكد هذا التوسع على التزامنا الراسخ بالارتقاء بمعايير خدمات التجميل والصحة والعافية عبر مختلف أنحاء المنطقة".
وقالت السيدة "أليشا موبين"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه العيادة الجديدة في نخيل مول. يؤكد هذا التوسع على التزامنا بتوفير حلول استثنائية للصحة والجمال والرعاية الطبية للمجتمع. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا التعاونية للارتقاء برفاهية الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقالت الدكتورة "شانيلا لايجو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "تسلط هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على التزامنا ببناء مجتمعات تنعم بصحة أفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل خدمات الرعاية الصحية المتطورة والبيئة المتقدمة تقنياً، والتي يمكن الوصول إليها الآن بسهولة من خلال عيادة "سكن 111" الجديدة لدينا في نخيل مول".
وبدورها، قالت السيدة "سوبريت كور": "تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامنا الدائم بتوفير أعلى مستويات التميز في خدمات التجميل ضمن منشأتنا العصرية الجديدة الكائنة في قلب منطقة نخلة جميرا. إذ تتمثل رؤيتنا في تأسيس وجهة رائدة لتقديم حلول متكاملة في مجالات العافية والصحة والتجميل، بحيث يتمكن العملاء من الوصول إلى طيف واسع من الخدمات تحت سقف واحد. وفي ظل تركيزنا على الرعاية النوعية والعناية الشخصية، فإننا نكرّس جهودنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا والحفاظ على أعلى معايير الخدمة".
وتقدم العيادة علاجات متطورة لنمو الشعر، بما في ذلك خدمات زراعة الشعر باستخدام تقنية "اقتطاف وحدات البصيلات" FUE الأكثر حداثة. كذلك توفر العيادة علاجات لإنماء الشعر مثل علاج تنشيط خلايا الشعر بالاكسوموم Exosomes Hair ومستخلصات الخلايا الجذعية LC Hair. وتمكن العيادة المرضى من اختيار خطط علاجية مخصصة للشعر، بما يسهم في علاج مجموعة متنوعة من المخاوف المتعلقة بتساقط الشعر من خلال غرسات الشعر عالية الكثافة وتحقيق النتائج ذات المظهر الطبيعي باستخدام العديد من الإجراءات الفعالة والطفيفة التوغل.
وتقدم العيادة أيضاً حلولاً خاصة لإنقاص الوزن من خلال تقنيات Cutera Trusculpt و Wonder Axon و Venus Bliss Technologies، بالإضافة إلى عروض متخصصة أخرى في مجالات صحية متعددة بما في ذلك الطب الباطني والأمراض الجلدية والمكياج شبه الدائم وغير ذلك الكثير.
تأسست في العام 2009، تعد "سكن 111"، التابعة لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية منذ العام 2022، من العيادات الرائدة المتخصصة في خدمات الصحة والعافية والتجميل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم العيادة فريق عمل من الناطقين بعدة لغات مما يضمن التواصل الفعال ومراعاة الحساسيات الثقافية وبناء الثقة ضمن بيئة مريحة ومرحبة بالمرضى من مختلف الجنسيات.
وتفخر العلامة التجارية أيضاً بإبرامها شراكات مع العديد من العلامات التجارية المتخصصة في قطاعات الضيافة واللياقة البدنية، بما في ذلك مؤسسات رائدة. وتسهم هذه الشراكات في إثراء عروض العيادة، عبر تزويد العملاء بحلول صحية شاملة مُصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
وتتخصص عيادة "سكن 111"، المزوّد الرائد للعلاج بالفيتامينات الوريدية، في توفير خدمات ذات طابع شخصي في مجالات التجميل ومكافحة الشيخوخة والأمراض الجلدية التجميلية، حيث تضع راحة العميل في المقام الأول عبر تقديم اجراءات علاجية غير تدخلية فائقة التميز لتحقيق أعلى درجات الرضا للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم أيضاً حلولاً مبتكرة في الطب الوقائي، بما يتيح التشخيص المبكر للحالات المزمنة المحتملة الناتجة عن أسباب وراثية لمرضاها، وذلك تجسيداً لالتزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمخصصة.
نبذة عن "سكن 111":
"سكن 111 هيلث كول" فخورة بأنها أُختيرت كواحدة من أفضل 6 عيادات تجميلية في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل "جوائز برو بيوتي" للأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، والمزوّد رقم 1 لحقن الفيتامينات الوريدية (للأعوام 2022 و2023). تعد عيادتنا "التي تأسست في عام 2009" هي الرائدة في توفير حقن الفيتامينات الوريدية "الديتوكس" داخل فروعنا، إلى جانب العديد من علاجات العافية على امتداد دبي. نحن نتخصص في الخدمات التجميلية والطبية المصممة حسب الطلب في مجالات العافية والأمراض الجلدية وحلول إنقاص الوزن والأسنان والطب العام لجعلك تشعر وتبدو بأفضل حالاتك من الداخل والخارج.
يعمل فريقنا المكوّن من الأطباء المتخصصين والممرضين والأطباء العامين من أصحاب المهارة والكفاءة العالية في مجالات العافية والأمراض الجلدية على توفير خدمات راقية ومتميزة ضمن أجواء مفعمة بالراحة، وبأسعار في متناول الجميع. وتتسم خدماتنا العلاجية بأنها مصممة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة من خلال اجراءات غير تدخلية باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات العصرية. كما نوفر خدمات طبية شاملة في مجالات التجميل ومكافحة الشيخوخة، تشتمل على إجراءات التشخيص والعلاج للرجال والسيدات، بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستوى من الخدمة والرعاية في جميع الأوقات.
عن "ميدكير":
مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة التابعة لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية. وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز، بما في ذلك مستشفى ميدكير متعدد التخصصات في دبي والشارقة ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، بالإضافة إلى 20 مركزٍ طبيٍ في جميع أنحاء الإمارات.
وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة. وبدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، تتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية. إن جميع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة، والتي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية، كما حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات.
إن ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة في بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم على الإرشادات للمرضى بدعمٍ من الممرضات وخبراء التغذية والتأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سنعتني بك جيداً".
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