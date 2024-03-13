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كيف يؤثر تقويم الأسنان على نشاط الدماغ؟

3/13/2024 2:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تتبع علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا التغيير الحاصل في نشاط الدماغ بعد تركيب تقويم الأسنان. وقالوا إن هذا سيساعدهم على تقييم الحاجة إلى تقويم الأسنان، بشكل أفضل.
ولاحظ العلماء أن تكوين نظام الأسنان يتغير بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يقومون بتركيب تقويم الأسنان أثناء فترة العلاج، كما تحدث تغييرات جزئية في الأنسجة الرخوة للوجه والألياف العصبية والهياكل المرتبطة بها.
وقالت العالمة أناستاسيا رونوفا: "إن تصحيح الأسنان لا يجعل ابتسامتنا جميلة فحسب، بل إنه يغير بنية نشاط القشرة الدماغية. وتحدث هذه التغييرات بسبب التأثير القوي للتقويم على عظام الوجه وتجويف الفم".وأضافت رونوفا أن معظم الباحثين في هذا المجال اليوم، يركزون على إيجاد الارتباطات العصبية المرتبطة بتقييم وعلاج الألم بعد تصحيح الأسنان.
وبحسب موقع "سبوتنيك عربي" فقد قام علماء جامعة ساراتوف بدراسة، "تم نشرها على موقع مجلة "سبرينغر لينك" التغيرات في نشاط الدماغ قبل وبعد تركيب تقويم الأسنان لدى أولئك الذين لا يعانون من متلازمات الألم الشديد ووجدوا أن تأثيراتها تختلف، ويمكن تأكيد هذا الاختلاف بشكل موضوعي من خلال طرق رقمية مستقلة.
كما أشارت رونوفا إلى أن تقييم التغيرات في نشاط الدماغ يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا في اتخاذ القرار.
بالإضافة إلى هذا، يمكن تقليل الألم الناجم عن تقويم الأسنان من خلال استخدام أنظمة الارتجاع البيولوجي التي يتم ضبطها لاكتشاف التغيرات في نشاط الدماغ، وفي رأي العلماء، سيساعد هذا في السنوات الخمس المقبلة على تطوير جهاز خاص لعلاج الألم.
تابعت رونوفا، تم تنفيذ الجزء السريري من العمل البحثي. خضع جميع المرضى لاختبارات خاصة مع مراقبة تخطيط كهربية الدماغ المتزامنة للنشاط الكهربائي للدماغ. ثم تم تحليل نتائج الاختبار باستخدام أحدث الأساليب الرقمية - لتقييم عدد الأنماط التذبذبية في البنية الموجية لتخطيط كهربية الدماغ.
وفي إطار الدراسة الفيزيائية، تبين أنه عند استخدام تقويم الأسنان، لوحظت تغيرات في عدد الأنماط في المناطق ذات التردد العالي، وهي {[16؛ 18]، [20؛ 28], [32; 34], [42; 50]} هيرتز، والتصحيح الضوئي يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الأنماط في هذه النطاقات، وفي الوقت نفسه، لم تتم ملاحظة أي تغييرات مهمة في التقييمات الموضوعية للانتباه والذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى.

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