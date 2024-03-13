اقتصاد بريطانيا ينمو في بداية 2024

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في بداية عام 2024، بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من عام 2023.
وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 % في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 % في ديسمبر. وشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 0.3 % في الربع الأخير من عام 2023، وبنسبة 0.1 % في الربع السابق له.
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