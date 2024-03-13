Wednesday, 13 March 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتصاد بريطانيا ينمو في بداية 2024

3/13/2024 2:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في بداية عام 2024، بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من عام 2023.
وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 % في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 % في ديسمبر. وشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 0.3 % في الربع الأخير من عام 2023، وبنسبة 0.1 % في الربع السابق له.

MENAFN13032024000089011017ID1107973597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث