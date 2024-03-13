Wednesday, 13 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية حماية المستهلك تكرم الجهات والأفراد الداعمة لأهدافها الجمعة المقبل

3/13/2024 2:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم جمعية حماية المستهلك، حفل جائزة الجمعية السنوي، الذي يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بتاريخ 5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024م، بقاعة أروما للمناسبات والمؤتمرات، بالعاصمة الرياض لتكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية. وتكرم فيه الجمعية شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد الذين كانت لهم جهود ملموسة في مجال حماية المستهلك.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور ناصر فهد بن دهيم، أن للمملكة جهوداً منذ عام 2015م في تبني وتطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1985م وتم تحديثها في عام 2015م، حيث أصدرت أنظمة وسياسات متعلقة بالتجارة الالكترونية، والخصوصية وحماية البيانات، وسهولة الوصول للمنتجات والخدمات الضرورية، للحد من الآثار السلبية للإعلانات التجارية الموجهة للأطفال، ومحاربة الاحتيال الإلكتروني والإعلانات الالكترونية المضللة. وأوضح أن منظومة حماية المستهلك في المملكة مكتملة الأركان حيث تضم الوزارات والهيئات المعنية بسلامة المنتجات ومراقبة التزام مقدمي الخدمات بالأنظمة، واستقبال شكاوى المستهلكين ومعالجتها وأخيرا توعية المستهلك.
ونوه "بن دهيم" بأن الجمعية أطلقت - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك - "أكاديمية حماية المستهلك"، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، تقدم برامج تدريبية قصيرة تنتهي بشهادة تُمنح للمستهلكين الأفراد في المملكة، وللشركات والمؤسسات لتدريب منسوبيها على حقوق المستهلك ومعايير التجربة المميزة للمستهلك في السوق السعودي للمساهمة في رفع وعي المستهلك ووقايته.
وأضاف، لقد مرت الجمعية بمراحل كثيرة، لتصل إلى مرحلة النضج، ومن ثم قياس نسبة رضاء المستهلكين التي ارتفعت، وبدأ يفهم دورها نسبة جيدة من المجتمع بشكل أفضل، نتيجة للحملات التوعوية المستمرة، مبيناً أن الجمعية اعتمدت في السابق على التوعية القانونية والتوجيه لجهات الاختصاص بعد وقوع المشكلة، ونشرت خلال السنوات السابقة أكثر من 1000 منشور توعوي، ولكن النتائج أثبتت أن التوعية القانونية نتائجها ضعيفة، وخاصة أن المستهلك يلجأ لها بعد وقوعه في المشكلة، ومن هذا الوقت قررت الجمعية التركيز على التوعية السلوكية والخدمات الاستباقية مثل فحص المتاجر الإلكترونية لوقاية المستهلك قبل الوقوع في المشكلة.
وشدد د. ناصر دهيم على أن حفل جوائز هذا العام يعكس النتائج الإيجابية لشهادات الالتزام، التي تركز على القطاع الخاص، وعبرها توقع الشركة طوعياً التزام مع الجمعية بمعايير محددة وضعتها الجمعية، إضافة إلى تعيين ممثل للجمعية على مركز خدمة المستهلك؛ لتساهم الجمعية في تسوية الخلافات مباشرة بين المستهلك وممثل الشركة، وحالياً وقعت أكثر من 32 شركة كبرى على شهادة الالتزام، وحدث التعاون الإيجابي بين الجمعية وطرفي العلاقة، المستهلك ومقدم الخدمة.

MENAFN13032024000089011017ID1107973596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث