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ضبط معمل يزور بلد المنشأ في منتجات القهوة والمكسرات

3/13/2024 2:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مستودعاً اتخذ معملاً للغش التجاري بإعادة تعبئة منتجات القهوة والمكسرات وتزوير بلد المنشأ للسلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر لإيهام المستهلكين بجودتها.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والدفاع المدني وبلدية الشفا المقر الواقع داخل ورش صيانة السيارات بحي الشفا جنوب الرياض خلال ساعات متأخرة من الليل، حيث جرى الكشف عن دخول العمالة من أبواب جانبية بعد الثامنة مساءً للعمل بشكل يومي والخروج مبكرًا قبل ساعات النهار محاولين التخفي عن أعين الرقابة.
وتم ضبط العمالة أثناء قيامها بتعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر ومواد مصنعة داخل أكياس بعد تزوير بلد المنشأ، واستدعت "التجارة" القائمين على الموقع لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.
ومنعت الوزارة وصول أكثر من 360 ألف منتج مخالف للمستهلكين، واشتملت المضبوطات على أكثر من 281 ألف كيس لا يحمل بيانات بلد المنشأ، و 20 ألف كيس قهوة و 60 ألف كيس مكسرات لا تحمل أي بيانات تجارية توضح مواصفات السلعة وخصائصها وتاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى 50 كيس قهوة فارغ تحمل علامات تجارية معروفة أعدت بغرض التعبئة، واستيكرات، ونحو 13 كيس زنة 25 كيلو لمنتجات القهوة والمكسرات مجهولة المصدر.
كما اشتملت المخالفات المرتكبة من قبل القائمين على الموقع عدم الحصول على ترخيص وسوء نظافته، إلى جانب عدم حصول العاملين فيه على شهادات صحية، وسوء تخزين المواد الغذائية، ووجود الحشرات، واستخدام زيوت فاسدة، واستعمال أواني يظهر عليها الصدأ ومخالفات أخرى.

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