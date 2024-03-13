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سُفر إفطار الصائمين.. مشهد إيماني في رحاب المسجد النبوي

3/13/2024 2:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تزدحم حشود الصائمين في شهر رمضان على امتداد سفر الإفطار في المسجد النبوي وساحاته الخارجية قبيل رفع أذان المغرب في أجواء إيمانية وروحانية تجمع أفئدة المسلمين على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم. وتجسّد سفر الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان واحداً من أعظم مشاهد البر وبذل الخير التي تشرف عليها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، والجهات ذات العلاقة، من خلال الإدارات واللجان العاملة في الميدان، لخدمة المصلين والزائرين، وتنفيذ الخطط التشغيلية الموسمية للشهر الفضيل.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، المشهد في الساحات الشمالية والغربية للمسجد النبوي , حيث انتظم عشرات الآلاف من الصائمين من مختلف الجنسيات والأعمار حول سفر الإفطار , التي تعدّ في الساعة الأخيرة من وقت الصيام في الأماكن المخصصة لها، بدأت بعدها مرحلة توزيع الأغذية والمشروبات، والوجبات المغلّفة التي يتم إعدادها ضمن مشروع "خير المدينة" السنوي، حيث تولى كوادر من المتطوعين والعاملين توزيع الوجبات على الصائمين والزائرين في مختلف أرجاء الساحات قبل أن يأخذوا أماكنهم في سفر

وتتعدّد أعمال المشاركين في تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي لتشمل عدة جوانب، تضمنت مدّ سفر الإفطار في المسجد والساحات والسطح، وتقديم الوجبات التي تشمل التمر، وعبوة ماء زمزم، والزبادي، والخبز، وتوفير حافظات مياه زمزم وكاسات الشرب في عدة نقاط لسقيا الصائمين، إضافة إلى أعمال الإرشاد والتوجيه، والإشراف على آلية دخول الأطعمة المرخصة إلى المسجد النبوي.
وقبيل رفع أذان المغرب، ينفّذ العاملون خطة لرفع أطنان من السفر خلال بضع دقائق، ونقلها مباشرة إلى صناديق وحاويات مخصصة يتم توزيعها في الممرات داخل المسجد وفي الساحات الخارجية، لتجمع فيها السفر والمواد البلاستيكية، كما يتم جمع المتبقي من الأطعمة من المخبوزات والألبان وعبوات المياه وحفظها في أكياس للاستفادة منها. ويتوقّع أن يصل عدد وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها على الصائمين في المواقع المخصصة للإفطار في المسجد النبوي أكثر من 8.5 ملايين وجبة على مدى أيام الشهر الفضيل، إضافةً إلى أكثر من 45 مليون مستفيد من خدمات سقيا مياه زمزم التي تشمل توزيع 2.5 مليون عبوة ماء زمزم معبأة ضمن مشروع السقيا في الحرمين الشريفين، وكذلك 18 ألف حافظة مياه زمزم يتم توزيعها في قسمي الرجال والنساء يومياً خلال شهر رمضان، وتهيئة 1205 نوافير مياه للسقيا في الساحات الخارجية.
وتتوسع مشاهد البر والخير في كل أرجاء المنطقة المركزية قبل وصول جموع الصائمين حيث تقدّم بعض أصناف الأطعمة للصائمين أثناء سيرهم باتجاه المسجد النبوي مثل المخبوزات، والألبان، والتمر، كما تُمد بعض السفر أمام المحال التجارية والفنادق القريبة من المسجد النبوي لإفطار الصائمين، في تنافس محمود لكسب الأجر

وتستمر جهود العناية بالمصلين بعد انقضاء الصلاة، حيث يتم تنظيم خروج المصلين عبر الممرات وعند الأبواب، حيث ينتقل آلاف الصائمين مباشرة عبر الساحة الشمالية والجنوبية لاستكمال تناول الإفطار حيث تنتشر سلسلة من المطاعم أو إلى أماكن سكنهم قبل العودة مجدداً لأداء صلاة القيام في المسجد النبوي.

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